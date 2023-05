Det er blitt billigere å reise med tog i Sverige

– Den kortsiktige utviklingen er ikke like tydelig, men over tid har det blitt billigere å reise med tog, sier forsker Jonathan Sundin i den svenske Transportstyrelsen.

Det er blitt billigere å reise med tog hvis man ser over en lengre periode. En sammenligning mellom billettprisene i 1990 og 2022 viser for eksempel at de billigste høyhastighetstogbillettene koster nesten 75 prosent mindre.

Andre billetttyper, for eksempel andreklasses billetter, er også blitt billigere.

– Det er flere faktorer som spiller inn. Verdt å trekke frem er de nye hurtigtogene som kom på 1990-tallet og utvidet utvalget, og de variable billettprisene som gjorde det mulig å finne billigere billetter for reisende som er ute i god tid, sier Sundin i en pressemelding.

Togene er blitt bedre, og prisene lavere på svenske jernbanespor i Sverige. Her fra strekningen Narvik-Stockholm. Foto: Tor Strand / ABC Nyheter

Uklart på kort sikt



Prisutviklingen det siste tiåret gir et mer fragmentert bilde. Eksempelvis har gjennomsnittsprisen på første- og andreklassebilletter for høyhastighetstog gått ned, mens de absolutt billigste høyhastighetstogbillettene har økt i pris.

Ser man kun på de siste to årene, har de dyreste billettene blitt billigere – mens de rimeligere billettene har blitt litt dyrere.

– Her kan vi se hvordan togreiser ser ut i kjølvannet av pandemien. Prisutviklingen tilsier at private reiser har kommet seg og det er stor etterspørsel etter billige billetter. På den annen side er ikke de dyrere billettene etterspurt i samme grad som før, noe som tyder på at forretningsreisene ikke har kommet seg i like stor grad, sier Jonathan Sundin.

Toget vanligvis billigere enn fly

I tidligere års samlinger har det vært tydelig at det vanligvis er billigere å reise med tog enn med fly, men årets undersøkelse viser et lite trendbrudd. Mellom Stockholm og Gøteborg og mellom Stockholm og Malmö er det mulig å reise til en lavere pris med fly enn med tog.

– Det er noen få avganger per dag hvor flyprisene er lavere. Det handler nok om enkeltbilletter for å tiltrekke seg de mest prissensitive reisende, sier Jonathan Sundin.

Prisinformasjonen sammenlignet i rapporten gjelder reiser bestilt en uke før avreise.