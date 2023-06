- Et spennende stoppested med rast, hvile og service i vakker natur, sier Statens vegvesen om Madland hamn, en av seks nye attraksjoner som åpnet langs Nasjonale turistveger i 2023.

Madland Hamn ble åpnet med pomp og prakt 27. juni.

Den nye rasteplassen mellom Egersund og Stavanger ligger på ei lita fylling over havnen. Her har Statens vegvesen bygd en langstrakt parkeringsplass med 180 graders utsyn over Nordsjøen.



Nede i havna er det bygd ei stormhytte med front i glass der du kan sitte i ly og oppleve vær og bølger.

Servicebygget på den nye rasteplassen i Madland hamn har blitt kledt med spesialdesignet fasadestein som lyser i mørket som ei lanterne.. Arkitekt Haugen & Zohar.. Foto: Fredrik Fløgstad

Lyser i mørket



Ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen tar hytta opp formspråket fra de eksisterende naustene som er der i dag. Servicebygget ved parkeringen har to toalett og har blitt kledt med spesialdesignet fasadestein som lyser i mørket som ei lanterne.

Inneverende år markerer Nasjonale turistvegar dessutan 30 år med kunst og arkitektur i storslått natur langs 18 strekninger.

Det var i 1993 Stortinget bad Samferdselsdepartementet om å se næmere på kombinasjonen vei og reiseliv. Resultatet er i dag en nasjonal attraksjon med internasjonal appell som medvirker til økt lønnsomhet for lokalt næringsliv.