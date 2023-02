NASJONALE TURISTVEGER: I juni 2023 er det 30 år siden Stortingets oppfordring om å se nærmere på kombinasjonen veg og reiseliv for å styrke Norge som reisemål. Dette ble starten på en målrettet satsing på Nasjonale turistveger.

Langs 18 Nasjonale turistveger fra Jæren i sør til Varanger i nord, får de vegfarende gode naturopplevelser av kyst, fjell, fjord og foss, forsterket med nyskapende arkitektur og tankevekkende kunst på tilrettelagte utsiktpunkter og rasteplasser.

I 2023 åpnes følgende seks turistvegprosjekter for publikum, de fem første i løpet av mai/juni og Gjende til høsten:

Sundshopen, Helgelandskysten. Foto: Rever & Drage Arkitekter

Sundshopen, Helgelandskysten

Rasteplass med toalett og vorr.

I Sømnas frodige landbrukslandskap ved brakkvannsjøen Sundshopen bygger Statens vegvesen en rasteplass med vorr. Vorren, eller steinpiren, strekker seg 65 meter fra stranden utover i fjæra. Denne blir utført i tradisjonshåndverk med lafting og bolverk som steinsettes. Et nytt moderne servicebygg, romslig parkeringsplass og sti ned til rasteplassen ved stranden gjør rasteanlegget komplett.

Arkitekt: Rever & drage

Sluppen, Aurlandsfjellet. Foto: Østengen og Bergo AS

Sluppen, Aurlandsfjellet

Parkering, rast og sti til foss.

En parkeringslomme langs den smale og svingete fv. 243 opparbeides til rasteplass med fire parkeringsplasser og en sittegruppe. Rasteplassen avgrenses med en natursteinmur. En sti med steintrinn lagt i terrenget fører ned til Erdalselvi, med et par sitteplasser langs stien og en benk i skogen. Herfra kan man gå videre på stier inn til Sluppefossen.

Arkitekt: Østengen og Bergo AS

Flesefossen, Ryfylke. Foto: Haugen/ Zohar Arkitekter

Flesefossen, Ryfylke



Rasteplass med toalett

Langs rv. 13 mellom Nesflaten og Røldal, der Flesefossen kommer ned fjellsiden, vil en plattform i betong bære en langsgående konstruksjon i stål og tre, og by på gode rastemuligheter og flott utsikt til fossen. Det nye toalettet innlemmes i konstruksjonen. I prosjektet inngår også sittegrupper i terrenget og parkering for åtte personbiler og to busser.

Arkitekt: Haugen/Zohar Arkitekter

Madland hamn, Jæren. Foto: Haugen/ Zohar Arkitekter

Madland hamn, Jæren

Rasteplass med toalett og stormhytte.

På en liten fylling over havna blir det bygget en langstrakt parkeringsplass med 180 graders utsyn over Nordsjøen. Servicebygget får to toaletter og kles med spesialdesignet fasadestein som lyser i mørket som en lanterne. Nede i havna blir det bygget en stormhytte som tar opp formspråket fra de eksisterende naustene en finner der i dag.

Arkitekt: Haugen/Zohar arkitekter.

Brunstranda, Lofoten. Foto: Studio Vatn & Jørgen Tandberg Arkitektur.

Brunstranda, Lofoten

Rasteplass og toalett

Langs Lofotens nordre kyst står storhavet på og Brunstranda/Skagsanden er attraktive områder for surfing og kiting. Servicebygget fra 1995 erstattes av et nytt bygg med tre toaletter og teknisk rom. En varmestue skal gi ly mot vær og vind slik at storhavet kan oppleves inne fra bygget. I tilknytning til servicebygget blir det bygd et utendørsanlegg med møbler.

Arkitekt: Studio Vatn & Jørgen Tandberg Arkitektur

Gjende, Valdresflye. Foto: Knut Hjeltnes sivilarkitekter

Gjende, Valdresflye



Fase 2; Servicebygg med kafe og toalett.

Fullføringen av turistveganlegget ved Gjende består av et nytt servicebygg på 350 kvadratmeter i tre og glass med kiosk/café og toalettanlegg. Omkringliggende uteareal opparbeides enkelt og estetisk. Med det nye bygget fullfører Statens vegvesen sitt arbeid med å løfte Reinsvangen/Gjende til å bli en av ti særskilte attraksjoner langs de 18 nasjonale turistvegene, i selskap med Vøringsfossen, Trollstigen og Torghatten.

Arkitekt: Knut Hjeltnes sivilarkitekter.