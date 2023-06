Vil sende eldre på gratis charterferie

Forslaget om å utrede gratis charterferie ligger i en prinsippavtale om budsjettet for 2024 og 2025 som politikerne i Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, SV, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti i København signerte tidligere i måneden, skriver Standby.dk

I prinsippavtalen heter det også at partiene blant annet vil bygge ut metroen, prioritere den grønne omstillingen og satse på en rekke av velferdsområdene de neste årene.

– Behov for å støtte opp om det gode eldrelivet

Et blikk i avtaleteksten viser at et forsøk på velferdsreiser skal bli en del av en pakke med flere ulike tiltak, som er ment som en hjelpende hånd til de av hovedstadens innbyggere som er blitt litt eldre.

– Det er fortsatt behov for å støtte opp om det gode eldrelivet i Københavns kommune, blant annet via tiltak som eldreklubber, forsøk med velferdsreiser og kulturaktiviteter på sykehjem», skriver partene i avtaleteksten.

Tjenestemenn skal utforme modellen



Sysselsettings- og integreringsordfører Jens-Kristian Lütken (V) i Københavns kommune sier at han tror velferdsreisene både kan bidra til å øke livskvaliteten og dempe ensomhet blant eldre innbyggerne i kommunen.

– Det vi har bestemt oss for er at vi skal gjøre et pilotprosjekt med dette og finne ut nøyaktig hvem det er som skal letes etter det, hvor mye det koster, hva er sparepotensialet ved det. Det har vi gjort en politisk avtale om, sier Lütken til dansk P1 Morgen.

Sånn sett kan den danske avtalen ligne litt på vedtaket om gratis kollektivtransport for alle Stavangers innbyggere. Den ordningen skal vare "så langt pengene rekker".