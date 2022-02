Rett utenfor hotelldøren finner man Nordmarka, som kan friste med hele 2000 km med langrennsløyper, og kun et steinkast unna ligger det velkjente hoppanlegget Holmenkollen.

Her arrangeres store konkurranser i vintersesongen. I tillegg er Skimore Oslo skianlegg, med sine 18 nedfarter og 11 heiser, mindre 2 km fra hotellet.

Holmenkollen

Nær natur og storbypuls



Beliggenheten med direkte kollektivtransport til og fra Oslo, gjør Voksenåsen hotell til en lett tilgjengelig og variert skidestinasjon.



- Vi er utrolig stolte av den unike destinasjonen vi har skapt på Voksenåsen. Alle hotellets fasiliteter, kombinert med nærhet til både naturen og Oslos storbypuls, gir oss muligheten til å tilby våre gjester alt og litt til, sier hotelldirektør Maria af Klinteberg Herresthal i en pressemelding.

Voksenåsen Hotell tilbyr 85 hotellrom i hjemmekoselig design, samt en suite – alle med utsikt over de vakre omgivelsene. Det er også gode konferansefasiliteter, med fleksible løsninger og alt av teknisk utstyr.

Voksenåsen Hotell i Oslo

Nasjonalgave til svenskene



Hotellets restaurant tilbyr, i tillegg til spektakulær utsikt over byen, mat basert på nordisk mattradisjon og lokale råvarer. En nykomponert pizzameny står også på menyen, med retter som kan nytes i restauranten eller tas med.

Voksenåsen er Norges nasjonalgave til Sverige, som takk for humanitær hjelp under andre verdenskrig.

Det er heleid av den svenske staten, og drives i dag som et senter for svensk-norsk samarbeid – og som et konferansehotell med restaurant. Her drives det kontaktskapende aktiviteter mellom Norge og Sverige i samfunn, språk og kultur – med arrangementer som konserter, seminarer og utstillinger.

Voksenåsen Hotell er en del av BWH Hotel Groups merkevaregruppe BW Signature Collection.