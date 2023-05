SJ med 30-dagers tog-luffekort

Etter ønske fra reisende har SJ videreutviklet SJs Tågluffarkort. Nå gjelder det i 10, 20 eller 30 dager. I fjor gjaldt kortet 7, 15 eller 30 dager. Årets kort gjelder for reiser i hele Sverige - og til Oslo og København, melder SJ.

For voksne og pensjonister koster kortene mellom 2295 og 5 295 svenske kroner, mens Tågluffarkortet for ugdom og studenter koster mellom 1995 og 3495 kroner etter hvor mange reisedager man velger.

- Det nye kortet gjør at våre reisende kan utnytte det smartere. Den som for eksempel kjøper et 10-dagerskort kan maximere reisen sin med å inkludere to helger, sier Paulinne Arpi, salgsansvarlig for privatreiser i SJ i en pressemelding.

Kortet er i salg nå, men gjelder fra 17 juni til 20. august. Det jelder for reise på 2. klasse, og i liggevognene på alle SJs og Tåg i Bergslagens avganger.

Tågluffarkortet gir 20 prosent rabatt i bistroen ombord (ikke alkohol) - og rabatt hos Voi.