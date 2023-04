Tog: Hele Tyskland i en måned for 49 Euro

TYSKLAND: Årets Tyskland-billett (Deutschland-Ticket eller D-Ticket) ble lagt ut for salg 3. april og kan kjøpes på nett fra Deutsche Bahn, hos de lokale kollektivtransportoperatørene, i DB-appen og på togstasjoner.

Med billetten til kun kun 49 euro per måned kan du reise med alle lokaltog, baner og busser bortsett fra fjerntogforbindelser som ICE, IC, EC eller RE. 49-eurobilletten er foreløpig planlagt å være i salg frem til 2025.

I 2022 reiste 52 millioner reisende med forgjengeren; 9-eurobilletten.

Som abonnement



- Alle tog kan søkes på www.bahn.de, men søker du mellom større byer kan det hende at bare fjerntogene vises. Tipset er da å søke på kortere strekninger eller legge til noen stopp for å finne lokaltogene, skriver Tysklands Nasjonale Turistkontor (DZT) i en pressemelding.

Billetten vil være gyldig i en kalendermåned, fra den første til den siste, og kjøpes som et abonnement. Det vil si at du kjøper samme billett automatisk hver måned. Du må skaffe deg en konto for å administrere billetten, som ligger i DB Navigator-appen.

Derfra er det også mulig å kansellere billetten frem til den 10. i hver måned, for å unngå automatisk trekk av kjøp måneden etter.