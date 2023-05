Scarlet Lady seiler ut fra cruise-havnen i Miami, Florida.

- Som et nytt merke med en innovativ ånd, har vi vært heldige og har kunnet introdusere mange bransjenyheter. Inludert i dette er nå vårt partnerskap med World Poker Tour og WPT at Sea, sier, Tom McAlpin, administrerende direktør i Virgin Voyages.

- Vår førsteklasses opplevelse kun for voksne er et utrolig bakteppe, ikke bare for en flott ferie, men også som en oase for WPT på en måte som aldri har vært sett før, legger McAlpin til.

Fast poker-rom ombord



Virgin Voyages har opprettet et stående pokersted kalt "WPT at Sea" Poker Room, med åtte pokerbord . Det er bemannet med profesjonelle dealere. I rommet kan gjestene se frem til nybegynnertrening, pengespill og WPT-premiepakketurneringer.

Innsatsen skal være fra 80 til 320 dollar. Det vil bli holdt en WPT-finale ombord under hvert cruise, og arrangementet kan tildele en WPT-premie verdt 5 000 dollar som skal brukes på enhver fremtidig seiling eller en WPT-begivenhet.

- Erfaringene med cruiseline-poker ombord på Virgin Voyages forrige sesong, gjorde at vi øyeblikkelig søkte om å få etablere en permanent turnering ombord. Scarlet Lady er perfekt for å huse WPT at Sea. Det vil bringe WPT-pokeropplevelsen til det åpne hav, sier WPT-sjef Adam Pliska, ifølge Cruise Industry News.