Nybygd Viking-skip cruiser til Bergen

CRUISE: Viking Saturn er det nyeste skipet i Vikings prisbelønte, havgående flåte av identiske søsterskip.

Klassifisert av Cruise Critic som "små skip", har Vikings havgående fartøy en bruttotonnasje på 47,800 tonn, og 465 lugarer med plass til 930 gjester; Alle lugarene har balkong, skandinavisk design, lyse fellesarealer og et rikelig utvalg spisesteder.

Skal døpes av Ann Ziff

Leveringsseremonien fant sted 26. april da skipet ble presentert på Fincantieris verft i Ancona, Italia. Viking kunngjorde også at den offisielle skipsdåpen vil skje i New York 6. juni 2023. Seremoniell gudmor er Ann Ziff, den anerkjente filantropen og styrelederen for Metropolitan Opera.

- "Vi er veldig stolte over å ønske det nyeste søsterskipet velkommen til vår prisbelønte havgående flåte. Vi er også takknemlige for at Ann Ziff har hedret oss ved å være gudmor for Viking Saturn. Etter å ha reist med oss i mange år så er

Ann en lojal Vikinggjest, og hun deler vårt engasjement for kunst og kulturelle opplevelser. Hennes bidrag til Metropolitan Opera, en av våre mangeårige partnere, og på en lang rekke andre viktige områder, er virkelig imponerende, sier Torstein Hagen, styreleder i Viking i en pressemelding.

Viking Saturn skal blant annet seile mellom Island og Bergen i sommer. Foto: Viking Ocean Cruises

Vikings jubileumsår



Viking Ocean ruises feirer i år 25-årsjubileum - og begivenhetene og merkedagene har stått i kø i det siste:

Viking har siden 2020 ønsket 17 nye skip velkommen til flåten sin, inkludert åtte nye Viking Langskip på elvene i Europa, nye spesialbygde fartøyer på elvene Mekong, Nilen og Mississippi, fire nye, havgående skip, og to polarklasse ekspedisjonsfartøy.

Nylig ble Viking kåret til «Best Cruise Line» av Food & Wine sine lesere i magasinets første Global Tastemakers Awards.

I mars 2023 dominerte selskapet Cruise Critic's Cruisers' Choice Awards, og gikk til topps i seks kategorier, inkludert "Best Overall Line", "Best Line" og "Best Dining" for sine hav- og ekspedisjonsreiser.

I tillegg har Viking blitt kåret til beste havgående cruiseskip og beste cruiseskip av både Travel + Leisure og Condé Nast Traveler, noe som gjør Viking til det første cuiseselskapet noen sinne som går til topps i begge disse publikasjonene.