HOTELL: - Villa Inkognito er helt unikt i norsk sammenheng, noe vi aldri har sett før. Dette huset er verdt et besøk til Norge i seg selv - her får du skreddersydde opplevelser i historiske lokaler, med personlig service i verdensklasse. Det må oppleves, sier Petter A Stordalen, grunnlegger av Nordic Choice Hotels og eier av Strawberry, i en pressemelding.

Villa Inkognito består av 11 rom og suiter, en dagligstue, en spisestue, bibliotek, kjøkken, bar, treningsrom og egen privat vert. Inspirert av en rekke epoker fra klassisk norsk, Art Nouveau, Arts & Crafts og Japonisme, er hvert rom en historie

i seg selv.

I likhet med Sommerro er det New York- og Londonbaserte GrecoDeco som har stått for design og interiør. Håndmalte detaljer er gjort av Rosie Mennem, og lamper designet for huset er gjort av Hadeland Glassverk.

Villa Inkognito

5000 kroner natten



Per i dag koster det 5000 kroner natten for et standard dobbeltrom å bo på Villa Inkognito. Suiten ligger på 16 000 kroner natten, mens prisen for å leie hele villaen oppgis på forespørsel.

Direkte billig er det nok ikke, men da får du 11 rom og suiter, bibliotek, spisestue, Honesty Bar, åpent kjøkken, frokost tilberedt av privat kokk, gym, to store balkonger, privat vert, tilgang til rooftop-bassenget og badstue på Sommero og inngang til Vestkantbadet.

Villa Inkognito

Privat og eksklusivt



- Villa Inkognito er et produkt ulikt noe annet vi har sett i hotellmarkedet i Oslo og Norge. Her kan man sjekke inn med følelsen av å bo i en privat og eksklusiv villa, samtidig som man har tilgang til alt det fantastiske som Sommerro rommer. Enten man er internasjonal superstjerne, en familie på reise eller et selskap med ekstraordinære ønsker, vil Villa Inkognito være alt du trenger og enda mer. Et fantastisk tilskudd til Oslo, bydel Frogner og siste kronen på verket til det som har vært et spektakulært prosjekt, sier Petter A Stordalen i pressemeldingen.

Villa Inkognito er en del av Nordic Hotels & Resorts og Sommerro. Villa Inkognito eies av Strawberry Brothers og Aspelin Ramm. Nordic Hotels & Resorts drifter i likhet med Sommerro også Villa Inkognito.