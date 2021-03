Tilpasningsdyktig hotellseng

Denne artikkelen ble først publisert i Kapital 20.11.2020

Et hotellrom er i bunn og grunn et eneste stort kompromiss. Man kan ikke gjøre alle gjester til lags.

Derfor sikter noen hotellkjeder seg mot lavprismarkedet, hvor rommet er strippet for minibar, strykejern, duftende velværeprodukter på badet, 100 kanaler på fjernsynsapparatet og badekåpe i frotté.

De som ønsker slik luksus sjekker heller inn på flotte og dyrere hoteller, hvor det ikke spares på noe.

Men samme hvor mye et hotellrom koster, er det én kode ingen hotelldrivere har klart å knekke: hvordan tilby en seng som alle gjestene er fornøyd med.

– Løser man den utfordringen, er potensialet enormt, sier Mattias Sörensen til Kapital Reise.

Slutt på “one size fits all”

Han er en av to gründere og adm. direktør i det svenske selskapet YouBed, som siden 2012 har utviklet en hotellseng som lar gjesten justere madrasskomforten etter eget ønske.

Hans kompanjong Stefan Hyltenfeldt er ingeniøren som har brukt år på å prøve, feile, prøve igjen, kalibrere og videreutvikle sengen som har fått navnet YouBed.

– Vårt mål er å lage en seng som personlig tilpasses den som skal ligge i den, og vi mener vi nå er så nære man kan komme med å lage en seng som passer alle, sier Sörensen.

Kanskje har du allerede ligget i sengen. YouBed har nemlig hatt den til utprøving i Norge og Sverige hos First Hotels-kjeden. I Sverige har også Scandic Hotels testet sengen, mens Mövenpick Hotel & Resort har tatt den i bruk i utvalgte rom ved alle hoteller i Europa.

SOVER GODT:: Så langt er seks millioner euro investert i utviklingen av YouBed. Mattias Sörensen er adm. dir. og en av de to grunnleggerne av selskapet. Han er også største eier og tror han vil få bra avkastning på hotellsengene. Foto: Foto: YouBed

Hard i øst og myk i nord

Undersøkelser viser at det er store variasjoner å spore om hotellgjester foretrekker en hard eller myk seng.

– Mange tror forskjellene skyldes folks kroppsvekt, at en tyngre person gjerne vil ligge på en hardere madrass, for ikke å synke ned i sengen. Men det er feil, sier Sörensen.

Geografisk tilhørighet er mer avgjørende enn kroppsvekt. Folk fra forskjellige deler av verden har nemlig ulike preferanser når det gjelder sengekomfort.

– I Skandinavia er hotellsenger mykere enn i Sør-Europa, og i Kina opplever mange fra Skandinavia at hotellsengene er steinharde, sier Sörensen.





Fra luft til springfjær

YouBed er ikke først ute med å lage senger som tilpasses hver bruker, men andre aktører har valgt å løse utfordringene ved å pumpe luft inn i madrassen.

– Da får man egentlig bare en luftmadrass, og det gir ikke noe bedre komfort, sier Sörensen.

Han har derimot klokkertro på den svenskutviklede teknologien.

– Den tar utgangspunkt i å komprimere fjærene uten at det går ut over komfortegenskapene.

YouBed-sengen er bygd på en springfjærmadrass, men når man tar en titt inne i madrassen, ser man raskt hva som skiller den patenterte svenske hotellsengen fra andre hotellsenger.

To bevegelige plater som springfjærene er festet til, gjør at man kan justere madrassens hardhet. Ved hjelp av et styringspanel kan den øvre delen av sengen, der du ligger med hodet og skulderpartiet, gjøres hardere og mykere. Det samme kan man gjøre med midtpartiet i sengen, hvor korsryggen og hoftene hviler.

Springfjærene ligger i små lommer fylt med stoff. Det gjør at de jobber individuelt og fanger opp tyngden ovenfra. Slik vil kroppsformen og vekten fra hver enkelt hotellgjest absorberes best mulig.

Merkbar forskjell

Kapital Reise testet ut YouBed én natt på First Hotel Breiseth på Lillehammer. Hotellet har testet ut sengen på utvalgte rom i noen år.

Måten man stiller inn sengen på, minner om hvordan man justerer en sykehusseng eller en sovestol i fly.

De to ulike sonene i YouBed-sengen kan stilles individuelt eller synkroniseres for lik komfort i hele sengens lengde.

Man forstår raskt innstillingene og mulighetene, og merker veldig lett forandringer i madrassens fasthet. Man prøver seg litt frem før man finner sin foretrukne sengekomfort, men når det er gjort, kan innstillingen lagres eller noteres ned.

Hotelldirektøren på Lillehammer opplyser at de har endel faste hotellgjester som spesifikt ber om et rom med en justerbar YouBed.

– En god del stamgjester har også gitt hotellet de bor på beskjed om hvordan de foretrekker sengen sin, og så er den ferdig innstilt for dem når de sjekker inn, sier Sörensen.

Så langt har selskapet produsert rundt 2.000 senger, men målsetningen er langt høyere.

Selv om Norge, Sverige og noen andre europeiske land har testet ut sengen, retter YouBed nå blikket mot større markeder. I høst startet de utrulling av sengen internasjonalt.

– Vi er i samtaler med store hotellkjeder i både India og Kina, sier Sörensen.

Rom for å øke romprisen

Sengene som tilpasser seg hotellgjestens kropp, er ikke billige. I disse coronatider kutter mange hoteller utgifter, og da er ikke innkjøp av nye senger nødvendigvis det som prioriteres først.

Men YouBed har et ess i ermet. I løpet av de fire årene selskapet har testet sengene i Europa, viser undersøkelser at kundetilfredsheten økte på hotellene som tilbød den tilpasningsdyktige sengen.

– Kundelojaliteten økte også. Over 80 prosent svarte at de ønsket å sove i en YouBed neste gang de besøkte hotellet, sier Sörensen.

Han er overbevist om at hoteller som har sengen, vil få langt mer fornøyde gjester, og han er så sikker i sin sak at han er villig til å dele risikoen for større hotellkjeder som tar i bruk sengene.

YouBed tilbyr hotellkjedene lange kreditter og en lav månedskostnad om de satser på selskapets senger. Det betyr at investeringen blir selvfinansierende, og hotellene kan raskt oppnå en gevinst.

– Siden hoteller kan ta seg bedre betalt for rom med en YouBed-seng, vil sengene betales ned raskere enn vanlige hotellsenger, sier Sörensen.

