RESTAURANT: Også i Norge har Vinmonopolet fått henvendelser om boikott av Absolut Vodka.

De klassiske restaurantene Riche, Sturehof och Teatergrillen i Stockholm har besluttet totalstopp på salg av Absolut Vodka, Jameson Whiskey, Beefeater gin, Havana Club rom, mintspriten Minttu og andre produkter fra Pernod Ricards.

Årsaken er at det globale vin- og brennevinselskapet Pernod Ricard har begynt å eksportere Absolut Vodka til Russland igjen, skriver Travel News Sverige.

Kundesenteret ved Vinmonopolet i Norge har registrert fem henvendelser totalt angående dette.

– Og da er det produktet Absolut som har fått oppmerksomhet, det er ikke rettet mot produsenten Pernod Ricard og deres portefølje som sådan, skriver samfunns- og myndighetskontakt Halvor Bing Lorentzen i en epost til ABC Nyheter.

Eierselskapet Svenske Brasserier sendte i forrige uke melding til de baransvarlige ved sine til sammen ni restauranter om totalstopp av Pernod Ricard-produkter. Siden da er om lag 29 alkohol-produkter fra Pernod Ricard blitt plukket bort fra hyllene og erstattet med andre tilsvarende.

– Det stemmer, sier PG Nilsson, en av de som driver Svenska Brasserier til nyhetsbyrået TT.

For barmannskapet betyr det at de må erstatte merkene med tilsvarende fra andre produsenter og skrive om drinkemenyene sine.

Teatergrillen i Stockholm er en av de fasjonable restaurantene som omfattes av Svenska Brasseriers Putin-boikott av Absolut Vodka og andre spritmerker fra Pernod Ricard. Foto: Svenska Brasserier

Produseres i Sverige



Ifølge Dagbladet Børsen var det nettstedet Just Drinks som i starten av april kunne avsløre at Pernod Ricard hadde bestemt seg for å åpne for vodkaeksport til Russland igjen, etter at de stoppet den etter krigsutbruddet i fjor.

Kommunikasjonsansvarlig i Absolut Company Paula Eriksson forklarer avgjørelsen med at de vil «beskytte lokale medarbeidere og sikre den lokale organisasjonens økonomiske bærekraft».

Svenske politikere har reagert kraftig på denne beslutningen. Sterkest reagerte Sverigedemokratenes riksdagsmedlem Björn Söder som på Twitter meldte «Skam dere! Slutt å kjøpe Absolut vodka».

Absolut vodka produseres i Åhus i det sørlige Sverige. Absolut har vært en del av den franske gruppa Pernod Ricard siden 2008, da de kjøpte selskapet fra den svenske staten for 5,63 milliarder euro.