LOFOTEN: Carucel Eiendom har til nå investert 200 millioner kroner i Nusfjord Arctic Resort. Nå øker eierne innsatsen for at fiskeværet i Lofoten skal bli en luksusdestinasjon.

Foran det som forventes å bli en knallsterk turistsesong, skal antall ansatte tredobles og investeringene økes.

– Lofoten som merkevare står stadig sterkere, og drevet frem av en svak norsk kronekurs, forventer vi at rekordmange utenlandske gjester i disse dager planlegger å tilbringe deler av sommerferien på øygruppen. Disse gjestene forventer opplevelser, kvalitet og service av ypperste sort. For å levere på dette søker vi nå etter de dyktige folkene innen servering, mat og drikke og andre roller, sier Caroline Krefting, utviklingsdirektør i Carucel Eiendom, i en pressemelding.

Turistrekord i Lofoten



Turiståret 2023 i Lofoten har startet rekordsterkt med nesten dobbelt så mange internasjonale turister i januar 2023 sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennom hele 2022 var det 321.989 overnattinger fra utenlandske gjester i Lofoten, ifølge tall fra Visit Norway. Det var det høyeste antallet noen gang, skriver Hotellmagasinet.

Nå rigger Lofotens reiselivsaktører, slik som Nusfjord Arctic Resort, seg for den kommende sesongen. Å øke bemanningen står sentralt når enda flere kjøpesterke, kvalitetsbevisste turister setter kursen mot det idylliske fiskeværet i Lofoten. Foto: Nusfjord Arctic Resort

Krav til kvalitet og komfort



Krefting-familiens selskap Carucel Eiendom ble hovedeiere i det historiske fiskeværet Nusfjord Arctic Resort for fem år siden. Anlegget er blitt kraftig oppgradert for å kunne håndtere turister med klare krav til kvalitet og komfort.

Nå forventer Krefting at det vil komme svært kapitalsterke turister til Lofoten.

– For oss handler det om å drifte bærekraftig i Nusfjord. Vårt mål er å bevare og formidle fiskeværets historie samtidig som vi tilbyr høyeste grad av komfort og service. Vi skal tiltrekke oss de kundene som verdsetter unike opplevelser. Med et økende aktivitetsnivå har vi behov for mange flere dyktige fagfolk – fra studenter som ønsker seg et eventyr av en sommerjobb i Lofoten, til gourmetkokkene med Michelin-utmerkelser på CV-en. Gjerne dem som liker å kombinere jobben med fritidsaktiviteter som topptur eller surfing, sier Caroline Krefting, ifølge Estate Nyheter.