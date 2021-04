Øygruppen ligger i Nordland fylke på 67. og 68. breddegrad, noe som vil si lyse somre og mørke vintre. Og selv om tursesongen i Lofoten blir stadig utvidet med tanke på fotturer på sommer og toppturer på vinter, er det aller flest som legger turen hit på sommeren.

- Det har blitt så populært med fotturer her i Lofoten at det skal godt gjøres å være alene på de mest populære stedene i sommerferien. Det finnes likevel noen steder som ikke blir besøkt like hyppig, men som fortsatt er veldig fine, sier Ingvild Lausund, ansvarlig hos turistinformasjonen i Svolvær i en pressemelding fra Bergans

Fotturer i Lofoten



Om korona-reglementet tillater reiser til Lofoten i sommer, legger hun også vekt på at besøkende tar ekstra godt vare på den sårbare naturen i øygruppen.

‑ En veileder er Lofotvettreglene, som gir enkle retningslinjer i forhold til camping og friluftsliv, sier Lausund.

Så hvor skal man legge turen i sommer? Her er noen tips til kjente og ikke fullt så kjente fotturer i Lofoten.

RYTEN: Her skal det godt gjøres å være alene på sommerstid, men den relativt korte turen er nesten en selvfølge for mange som kommer til Lofoten Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen / Bergans

Ryten (543 moh) og Kvalvika

Ryten over Kvalvika er en fantastisk tur, mye takket være den flotte utsikten fra fjellet Ryten og den utrolig vakre stranden nede i Kvalvika.

Her skal det godt gjøres å være alene på sommerstid, men den relativt korte turen er nesten en selvfølge for mange som kommer til Lofoten. Vær ekstra skånsom mot naturen her, da den er hardt belastet. Følg stier og vis omtanke.

Start ved Innersand og gå over jordene på gode tørre løyper. Så går du bratt oppover lia. Deretter litt mer slakt landskap og du kan velge å gå rett til Kvalvika eller oppom Ryten først.

Det går også sti rett fra Ryten og ned på stranda i Kvalvika om du velger motsatt rekkefølge. Det er uansett en fin runde på cirka fire timer til sammen. Men legg inn mer tid. Den magiske utsikten på Ryten og nesten tropiske (utseende) stranden byr på utallige fotostopp.

En middels krevende tur. Fem til åtte timer med stopp. Sti hele veien.

HELVETESTIND: Turen opp Helvetestinden er til tider bratt, og turen over eggen kan være noe krevende for de med høydeskrekk. Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen / Bergans

Bunesstranda og Helvetestind (602 moh)

Vi kommer ikke unna enda en vakker strand med en tilhørende majestetisk topp. De fleste som besøker Lofoten vil kun se Helvetestinden som et massivt fjell som stikker rett opp fra Bunesstranda.

For noen holder kanskje dette spektakulære synet, men om du bestiger toppen av Helvetestinden får du et syn du aldri vil glemme.

Turen starter med en vakker fergetur fra Reine til Vindstad, og derfra går du til fots.

Dette området krever kanskje litt mer innsats for å komme seg til enn de andre fjellturene på denne listen. Fjellet befinner seg på “yttersida” ved den vakre Bunesstranda.

Turen opp Helvetestinden er til tider bratt, og turen over eggen kan være noe krevende for de med høydeskrekk. Selve toppen er derimot flat og fin, og utsikten ned mot Bunesstranda er nydelig. Utsikten på andre siden ned mot Kjerkefjorden er også vakker.

Fotturen fra Vindstad ut til Bunesstranda tar cirka to timer. Vil du opp på Helvetstinden må du regne noen timer ekstra.

Kvalvika Strand Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen / Bergans

Tjeldbergtind (367 moh)

Mellom Svolvær og Kabelvåg finner man Tjeldbergtinden.

Dette regnes nok som byfjellet for begge byene, og et sted man ofte finner de lokale på søndagstur. Turen til Tjeldbergtind er en perfekt tur for hele familien. Turen tar relativt kort tid, men på toppen har du fantastisk utsikt med Svolvær i øst og Kabelvåg i vest.

Her får du altså fullt utbytte for minimalt med innsats, og en tur som passer perfekt inn i en helg hvor man skal rekke over så mye som mulig av Lofoten.

Kjør inn ved Esso stasjonen i Svolvær. Kjør veien innover i cirka 300 meter og ta vei til venstre etter bakketopp. Parker like før bom.

Etter 250 meter fra parkeringsplassen går man inn til venstre og følger grusveien opp til masten på ca 150moh. Halvveis passerer man Tjeldbergtind skytebane. Rett før toppen står det skilt opp til høyre merket tinden. Følg det. Veien blir til sti. Til tider litt bratt.

Lett til middels krevende. To timer t/r.

Kvalvika Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen / Bergans

Reinebringen (448 moh)

Reinebringen har nok kanskje vært det mest populære fjellet i Lofoten de siste årene. Det er så populært at den bratte stien har blitt opparbeidet med sherpa-trapp.

Etter å ha vært stengt en stund, er turen opp til Reinbringen nå åpnet igjen. Det gjenstår likevel 150 meter med trappe-bygging mot toppen, så vær oppmerksom på fallende stein fra de over deg nær toppen.

Reinebringen er langt ifra et av de høyeste fjellene i Lofoten, men utsikten fra toppen er kjent for å være en av de mest fabelaktige. Dette er en favoritt blant de fleste og du vil raskt forstå hvorfor når du kommer til toppen.

Sett deg ned og nyt utsikten over pittoreske Reine og ville fjorder og fjell. Det kan også anbefales å gå turen under midnattssolsesongen i Lofoten, for den er om mulig enda mer vakker da.

Turen er utrolig populær både blant fastboende og ikke minst for turister.

Reinebringen er et av Lofotens absolutt mest besøkte fjell. På godværsdager sommerstid tar det i mot nærmere 1000 besøkende om dagen. Parkeringsplassen på Reinehalsen, der veien tar av fra E10 inn til Reine sentrum, blir fort fylt opp. Parker isteden på den store parkeringsplassen som er tilrettelagt ved moloen inne i Reine.

Spaser herfra gjennom Reine sentrum til Reinehalsen. Herfra følger du E10 noen hundre meter, til veien går inn i en tunell. Følg gamleveien på yttersiden av tunellen og begynn oppstigningen til Reinebringen når du kommer til Ramsvika.

Turen opp tar 1-2 timer.

Kvalvika Camping Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen / Bergans

Delpen (374 moh) og Matmora (788 moh)

På Austvågøy er det et vell av korte og lange turmuligheter, og flere av toppturene er det også klasse over.

Turen over Delpen og Matmora er blant disse, og du slipper å se for mange andre turgåere i fjellet om du ønsker det.

Turen start fra Delp, nordvest på Austvågøy. Gå gjennom port i gjerdet ca. 100 meter før det første huset på Delp. Følg sti opp til Delpen. Det er lettest å gå på eggen hele tiden, selv om det enkelte steder er noe luftig.

Videre går turen over ei flat hei. Ved enden av denne heia blir turen mer dramatisk. Du følger videre en kvass egg hvor du kan kjenne litt på høyden. Siste biten mot toppen er mindre luftig.

Fra Matmora ned i Rangeldalen går turen gjennom en stor steinur. Ta sikte på det lille vannet i Steindalen. Herfra går det sti gjennom den vakre Rangeldalen.

Legg merke til alle gruvegangene i fjellsiden til høyre. Nederst i Rangeldalen bør man ta en titt på utsikten fra gruvetippen før man dreier til høyre og følger oppbygd sikksakk sti ned til jordene.

En relativt krevende tur, noe luftig, 5-6 timer til Matmora, delvis sti.

Kvalvika Camping Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen / Bergans

Offersøykammen (436 moh)

Offersøykammen ligger rett ved Nappstraumen. Herfra får man en flott utsikt mot Leknes, Nappstraumen og Haukland. Turen har to utgangspunkt, fra Skreda rorbuer eller Nappstraumtunnelen.

Parkerer du ved Skreda rorbuer får du en brattere og litt kortere tur. Mange lokale bruker denne som en daglig treningstur. Her får du opp pulsen ved første skritt du tar.

Hvis du velger å starte turen ved parkeringsplassen like før Nappstraumtunnelen (på venstre side når du kommer fra Leknes), får du en mildere start og litt lenger tur.

Tydelige stier fra begge startpunkt.

Følg E10 mot Å fra Leknes. Etter Offersøybrua, ta av mot Skreda. Etter 600 meter kommer man til en parkeringsplass ved et lite grønt hus hvor man parkere. Herfra går stien i nordlig retning, over E10 og fortsetter oppover fjellet. Stien er tydelig og noe bratt, men er lett å følge hele veien til toppen.

Cirka en time opp.

Lofotcamping Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen / Bergans

Mannen (400 moh)

Mannen er en kort, men bratt tur som kan gjennomføres rett fra Hauklandsstranda. Dette er også en av Lofotens mest populære fjellturer.

Turen til Mannen har samme startsted som turen til Himmeltind i Lofoten. Fra Hauklandstranda går du over tunnelen som går til Uttakleiv på andre siden av fjellet.

Her følger en tydelig sti med gradvis stigning, og du har nå veien som går oppover dalen på høyrehånd, og Mannen er over deg på din venstre side. Etter noen hundre meter, så går stien til venstre og oppover rett ved en bekk, og her kan det være lurt å fylle litt vann før du tar fatt på de siste 300-350 høydemeterne opp til toppen.

Nå begynner du å bevege deg oppover ryggen i retning toppen av Mannen, så ser startpunktet for turen nede på din venstre hånd. Turen er aldri veldig eksponert, men det er passasjer som vil oppleves mer enn nok luftig for de aller fleste.

Det er enkelt og snu på stien, så om man er i et følge med høydeskrekk – så er det mulig å komme seg oppover og ombestemme seg underveis. Utsikten er kjempefin, selv om man ikke går helt til topps. Herfra ser du noen av de vakreste områdene Lofoten har å by på.

Middels krevende. Regn 1,5 timer opp.

Se Lofoten og Vesterålen fra F16-flyet: