LOFOTEN: Fjellene i Lofoten er spisse og dramatiske der de stikker rett opp av havet. Når du kommer nærmere oppdager du at de ikke er umulige å komme seg opp på.

Det finnes et mylder av turer som er lett tilgjengelige på rundt 500 meters høyde.

Her er 12 fjellturer i Lofoten som er perfekte for nybegynneren og de som vil ha en enklere start på øyrikets fjelleventyr.

1. Tindstind på Moskenesøya

490 m.o.h.

Vanskelighetsgrad: Middels

Tid opp: 60 minutter

Utsikt fra Tindstind. Foto: iStock

Helt på tampen av Lofoten, i hvert fall såpass langt sørvest du kommer hvis du skal opp på en topp med en tydelig merket sti.

Ved Sørvågen på vei til Å starter turen på nordsiden av Sørvågvatnet. Det er skiltet forbi Stuvdalsvatnet og her tar du til venstre på en smalere sti og krysser elva i sørenden av vannet.

Du beveger deg oppover i terrenget som kan være gjørmete hvis det nylig har vært en del nedbør, og det er festet tau ved litt større klyv.

Siste del opp til toppen kan oppleves luftig, med flere passasjer med tau. For de med høydeskrekk kan det til tider være noe utfordrende.

Orker du å bære med hele tursekken fylt av telt og sovepose, så er dette et nydelig sted å slå camp i nærheten av toppen.

2. Mannen på Vestvågøy

400 m.o.h.

Vanskelighetsgrad: Middels

Tid opp: 60 minutter

Mannen er fjellet som ligger mellom Hauklandstranda (på bildet) og Uttakleiv som du når hvis du går langs turveien helt ved vannkanten rundt fjellet. Foto: iStock

Kikker du ned fra toppen av Mannen ser du rett ned på to av Lofotens vakreste strender: Hauklandstranda og Uttakleivstranda.

Fjellet på 400 meter over havet ligger midt mellom disse strendene og det går en grusvei rundt denne odden som er en fin gåtur – eller sykkeltur – mellom disse vikene.

Turen opp til toppen er en relativt kort, men bratt tur som starter rett fra Hauklandstranda. Det er en tydelig sti med gradvis stigning, men i nærheten av toppen er det et klyv over en stor stein og en smalere sti som kan oppleves ganske luftig.

Det er mulig å gå turen med hund, hvis hunden er fjellvant fra før. Husk båndtvang og pass på at du ikke forverrer en høydeskrekk-situasjon som andre turgåere kan oppleve i de smaleste partiene.

Etter rundt hundre høydemeter passerer du en bekk der du kan fylle på vann. Dette er en svært populær tur, ikke uten grunn. Utsikten er helt i toppklasse.

3. Volandstind på Flakstadøy

457 m.o.h.

Vanskelighetsgrad: Middels

Tid opp: 60 minutter

Vinterblikk over Volandstind som ligger majestetisk på andre siden av Fredvangbrua. Foto: iStock

Spektakulær utsikt over Ramberg og Fredvang nordover og Skjelfjord i sør.

Den spisse ikoniske toppen av Volandstinden er noe avskrekkende når du ser den fra bunnen, men stien oppover er veltråkket og enkel å følge. Den går på baksiden av fjellet og langs ryggen, og er for det meste en behagelig og lett tur, med noen kløfter når du nærmer deg toppen.

Tar du med deg teltet oppover i fjellet er det noen få egnede plasser, men med litt kreativitet kan du stå opp til en formidabel utsikt fra Volandstinden.

4. Offersøykammen på Vestvågøy

436 m.o.h.

Vanskelighetsgrad: Enkel-middels

Tid opp: 60 minutter

Det er mange fjell å sove ved i Lofoten, som her ved Uttakleiv. Foto: Julie Luneborg / Chillout Travel Store / chillout.no

Dette er en populær topptur eller søndagstur fra Leknes med fantastisk utsikt over yttersiden av Vestvågøy.

Fjellet reiser seg fra den turbulente Nappstraumen og byr på utsikt over de flate slettene som brer seg utover store deler av Vestvågøy og «fjellveggen» som reiser seg ute på Flakstadøya i vest.

Stien går bratt oppover fra avstikkeren like ved E10 på Offersøykammens sørside og det tar rundt en times tid før du belønnes med utsikten på toppen.

5. Tekoppstetten på Moskenesøya

365 m.o.h.

Vanskelighetsgrad: Middels

Tid opp: 90 minutter

Utstikt fra Tekoppstetten. Foto: Shutterstock/NTB scanpix

Dette er nok en tur de lokale kanskje ikke liker å dele med tilreisende turister – her går du nærmest alene, langt fra de kjente turløypene. Det festlige navnet Tekoppstetten er like spennende som det høres. Her går du en variert og spennende tur med utsikt, ikke over hav, men over den store innsjøen, Solbjørnvatnet.

Fra Mølnarodden følger du en god sti som er tydelig merket til toppen, men et par steder er det til dels luftig. Det er mulig å leie båter ved vannet fra Flakstad Jeger- og Fiskerforening, eller kanskje du orker å bære med en packraft eller kajakk for å padle over vannet.

6. Høgskorva på Skrova

259 m.o.h.

Vanskelighetsgrad: Enkel/middels

Tid opp: Ca. 45-60 minutter

Idylliske Skrova. Foto: iStock

Det vesle øyværet Skrova har mange kallenavn. «Fotoøya» og «Lofotens Hawaii» er noen av dem. Her er det kritthvite sandstrender, turkise viker og en idyllisk småby med gallerier og hyggelige kafeer. For å virkelig nyte utsikten kan du klatre opp på øyas topp Høgskrova på knapt 300 meter.

Turen er ikke særlig krevende, men har noen bratte partier gjennom steinur der du får hjelp av et tau. Her kan du til tider kjenne litt på høydeskrekken, men vit at det er starten som er brattest og at det blir lettere etter hvert.

7. Ytresandheia på Flakstadøya

324 m.o.h.

Vanskelighetsgrad: Enkel

Tid opp: Ca. 30-45 minutter

På vei mot Ryten ved Fredvang. Foto: iStock

Ryten er en av Lofotens aller mest populære turer. Der ser du mange dinglende utover klippekanten på Instagram, med den kjente utsikten ned til Kvalvika.

Dette er en litt enklere og kortere tur like i nærheten, men absolutt ikke med noe mindre utsikt. Her ser du ned på den store sandstranda på Ytresand, fjellene på Flakstad og utover storhavet.

Her føler du at du er på yttersida. Turen starter fra parkeringsplassen på Ytresand, vest for stranda lengst nordvest på Fredvang.

8. Reinebringen på Moskenesøya

448 m.o.h.

Vanskelighetsgrad: Middels

Tid opp: 75 minutter

1566 trappetrinn til toppen av Reinebringen. Foto: Julie Luneborg / Chillout Travel Store / chillout.no

OK, vi kommer ikke utenom å nevne Lofotens mest populære fjelltur. Trappene opp Reinebringen teller 1566 trinn til du står med panoramautsikt over Reinefjorden.

Stien er tilrettelagt for besøkende med mange pauseplasser underveis og trappen er bygget av tilreisende sherpaer fra Nepal som utbedrer trappen hver sommer.

Belønningen på toppen av alle trappetrinnene er øyrikets mektigste utsikt. Foto: Julie Luneborg / Chillout Travel Store / chillout.no

Det tar rundt en time å komme seg til toppen, men på de mest hektiske sommerdagene kan det være godt over tusen mennesker som klatrer opp til toppen.

Er du der midt i midnattssolsesongen er det et godt tips å komme seg opp til toppen senere på kvelden, da har du kanskje mer av fjellet for deg selv. Eller tidlig om morgenen, slik at du kan nyte en god lunsj nede i Reine når du er tilbake.

Ønsker du en litt annen vinkel enn de tusenvis av bildene du allerede har sett fra toppen, følger du stiene langs kammen på toppen til du finner din helt egne vri.

9. Nonstinden på Vestvågøy

459 m.o.h.

Vanskelighetsgrad: Enkel/middels

Tid opp: 75 minutter

Utsikt fra Nonstinden ned på Ballstad på Vestvågøy. Foto: iStock

Dette er en tur der du kan benytte Ballstad som utgangspunkt.

Turen opp til Nonstinden starter i Kremmervika, helt i enden av veien, der du kan velge mellom to ulike ruter. Enten følger du ryggen fra parkeringsplassen eller følg veien tilbake et par hundre meter, denne stien går jevnt oppover mot ryggen.

Etter hvert vil du se skilt som viser veien til du kommer opp på Ballstadlia. Allerede her er det nydelig utsikt over Vestvågøy. Siste stigningen velger du mellom å gå langs eggen eller følge den tryggere stien midt i lia.

Belønningen er knallfin utsikt over Ballstad, Buksnesfjorden og hele Vestfjorden.

10. Tjeldbergtinden på Austvågøy

367 m.o.h.

Vanskelighetsgrad: Enkel/middels

Tid opp: 60 minutter

Tjeldbergtinden. Foto: iStock

Den bynære fjellturen mellom Svolvær og Kabelvåg.

Kjør inn ved Esso i Osan ved E10 og ta deretter til venstre rett før brannstasjonen og parker i nærheten av bommen til grusveien. Følg grusveien i ca to kilometer. Den går slakt oppover, passerer et skytefelt og når du kommer til den siste svingen ved en stor antenne følger du stien videre.

Stien er til tider bratt, men så fort du kommer opp på sletten er det slakt bortover mot selve tinden.

Det er mulig å følge en annen vei nedover slik at det blir en runde, selv om den er enda litt brattere og til dels gjørmete. Best utsikt får du ved å følge samme vei tilbake.

Og utsikt, det er det absolutt på denne turen.

11. Hoven på Gimsøya

368 m.o.h.

Vanskelighetsgrad: Enkel

Tid opp: 60 minutter

Hoven på Gimsøya er den enkeltstående toppen midt i bildet. Foto: iStock

Gimsøya – der hav, fjord og geitrams fyller sommernettene. Hester som traver ute ved Hov, lange myke sandstrender. Hoven er en enkeltstående topp, ikke altfor høy, men med en 360 graders utsikt over storhavet og Lofotens mange øyer. Du starter turen ved parkeringsplassen til golfbanen, der flere småstier etter hvert blir en tydelig sti som leder opp til toppen.

...og en topp til, et lite hakk høyere med sine 600 meter:

12. Helvetestinden på Moskenesøya

602 moh

Vanskelighetsgrad: Middels

Tid opp: 120 minutter

Helvetestinden til høyre over Bunesstranda. Foto: iStock

Denne turen starter i Reine med en båt ut mot Bunesfjorden til Vindstad.

Tar du turen som en dagstur, der selve turen tur-retur til toppen tar rundt 4-5 timer, pass på at du holder koll på rutetidene til båten slik at du ikke blir strandet i Vindstad.

Tar du med telt er det fint å kombinere denne turen med å overnatte på Bunesstranda.

Traseen opp starter ved Einangen på vei til Bunesstranda der du klatrer oppover til ryggen, som du så følger opp til toppen. Utsikten er spektakulær over Kjerkfjorden og yttersia – og Reinefjorden.