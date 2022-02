Apollos tilbud om kombinasjonsreiser vokser stadig. Ett av områdene det satses ekstra på i Hellas er øygruppen Kykladene, som lenge har vært blant de mest populære utgangspunktene for øyhopping. Her har det hittil vært mulig å kombinere både Naxos, Paros og Milos med Santorini, men nå kommer en helt ny øy med på listen: kjendisfavoritten Mykonos!

- Mykonos har lenge vært kjendisenes storfavoritt, mye grunnet øyas store utvalg av lekre hoteller, trendy strandbarer og ikke minst fotogene baktepper. Kombinert med Santorini og Naxos får du virkelig det lekreste Hellas har å by på. Denne kombinasjonen blir en eksklusiv favoritt for livsnyterne der ute, sier Beatriz Rivera, Kommunikasjonssjef i Apollo, i en pressemelding.

Apollo reiser til Santorini og Kykladene fra tre byer i Norge i sommer: Oslo, Stavanger og Trondheim.

Paros

Nye kombinasjoner

Kykladene drømmen for øyhopping i Hellas. Grunnet de korte avstandene legger mange ofte inn en dagstur eller to til en annen øy for å få oppleve mest mulig – men det er begrenset hvor mye du får sett på én dag. Derfor lanserer Apollo nå enda flere kombinasjonsmuligheter, og flere med tre reisemål.

- Kykladene er en helt unik øygruppe, der hver øy har sitt unike særpreg – fra Naxos’ gylne sandstrender og Paros pittoreske smågater, til Santorinis glamorøse caldera. Vi ønsker å gjøre det enda enklere for våre reisende å ikke bare se dem, men bli ordentlig kjent med dem alle, sier Rivera.

Har du to ukers ferie til rådighet i sommer kan du dermed også begi deg ut på en kombinasjonsreise til Naxos, Paros og Santorini - eller Antiparos, Paros og Santorini.