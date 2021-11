Nå starter langrennssesongen i Trysil

I år kommer de store treningsgruppene- og lagene tilbake etter koronaåret som satte stopper for treningssamlinger.

Det er syvende året at Trysil lagrer snø, og starter langrennsesongen så tidlig som i oktober. I fjor var tidligsnøperioden preget av koronarestriksjoner. I år kan man endelig samle store grupper igjen til treningssamlinger – og det er det mange

som er klare for.

- Vi ser at bookingene på langrennsarenaen har tatt seg opp. De store langrennsgruppene som har vært her de siste årene kommer tilbake i år. Vi ser også at det svenske markedet har fattet interessen for en tidlig start på langrennssesongen i Trysil, forteller Caroline Jonasson, sportskoordinator på Radisson Blu Resort Trysil i en pressemelding.



Trysilfjell Utmarkslag har laget 10 000 kubikkmeter mer snø i år. Det gir en god og solid såle for de 6,5 km med langrennsløyper som åpnet i Trysil 30. oktober. Foto: Jonas Sjögren / Trysil

Enda mer snø sikrer solid såle

Trysilfjell Utmarkslag, som er ansvarlig for langrennsarenaen og lagringen av snø har lang og god erfaring med snølagring. Permafrosten under lagringsplassen gjør at snø holder seg bedre nå, enn de første årene.

- Vi har lagret 10 000 kubikkmeter mer snø enn i fjor. Dette gjør at vi får en knallgod såle med 6,5 kilometer langrennsløyper når vi åpner her på lørdag 30. oktober, forteller Johan Swärd, daglig leder ved Trysilfjell Utmarkslag.

– I tillegg lager vi et stort, eget område tilpasset skilek og teknikk-trening, noe som vi vet er populært blant gruppene hvor det er mange barn og ungdom.



Stian Berg i Team Kaffebryggeriet fra treningssamling på tidligsnø i fjor. Foto: Jonas Sjögren / Trysil

Varierte langrennsløyper

Det er mange som er interessert i en tidlig start på langrennssesongen. Både mosjonister, langrennsgrupper- og landslag legger treningene sine til Trysil.

- Grunnen til at jeg velger Trysil på tidligsnø er tryggheten i at jeg vet hva jeg får. Det er alltid nok snø, og lengden på 6-7km hvor det legges snø i både en slak trasé og i en kupert konkurransetrasé muliggjør all slags trening - perfekt for rolig og perfekt for hardøkter i oppstartsfasen på snø, forteller Stian Berg i langløpslaget Team Kaffebryggeriet.