Scandinavian Mountains Airport fikk en tøff start da koronapandemien slo til bare 2,5 måneder etter at de åpnet. Nå satses det for fullt, og flyplassen får helårlig drift fra sommeren 2021.

Det er det svenske flyselskapet BRA som skal ha to flyvninger på torsdager og søndager fra 4. juli til 15. august.

- Dette er veldig gode nyheter for Trysil, sier daglig leder i Destinasjon Trysil, Gudrun Sanaker Lohne i en pressemelding.

- En helårs flyplass kun 40 minutter unna Trysil passer godt med strategien vår om å bygge en helårsdestinasjon.

Velger Trysil når de kan

Det er fortsatt usikkert når svenskene får lov å krysse grensen over til Trysil.

- Før pandemien hadde vi en god vekst i antall svenske sommergjester. Svenskene kjenner Trysil godt, så vi forventer at mange av gjestene som kommer med fly fra Stockholm og Ängelholm vil velge Trysil når de kan det, sier Sanaker Lohne.

SVENSKER PÅ SYKKEL: Flere svenske sykkelgjester til Trysil når Scandinavian Mountains Airport får sommerruter. Foto: Jonas Sjögren / Trysil

Nærmarkedene viktig for Trysil etter koronaen

Trysil har hatt en solid satsing på familievennlig stisykling, et prosjekt de har investert 25 millioner kroner i de siste syv årene. Målsetningen er å bli ledende innen stisykling, og det er nærmarkeder som Norge, Sverige og Danmark som er satsingsområder. I sommer vil også Skistar, som eier skianlegget i Trysil, satse på sommeren med sitt Sport & Adventure konsept.

- Vi tror at nærmarkedene og kortere feriereiser blir enda viktigere etter koronapandemien, noe som Innovasjon Norge også fikk bekreftet i en undersøkelse de nylig gjennomførte blant turoperatører. Svenske turoperatører ser på Norge som trygt og med god plass, forteller Sanaker Lohne.

Scandinavian Mountains Airport ser lyst på fremtiden

SATSER PÅ SYKKEL: Trysil har hatt en solid satsing på familievennlig stisykling, et prosjekt de har investert 25 millioner kroner i de siste syv årene. Foto: Jonas Sjøgren / Trysil





- Det er veldig gøy at BRA velger å legge to nye sommerruter til oss. Vi har allerede et samarbeid med BRA, og jeg tror virkelig at vi, via sommersatsingen, kan utvikler vårt samarbeid året rundt, sier Gunnar Lenman, VD i Scandinavian Mountains Airport.

- BRAs målsetting om å fly helt fossilfritt innen 2030, og samme år ha sitt første kommersielle elfly i luften, er viktige puslebiter til en mer bærekraftig luftfart. At vi kan være med på denne reisen sammen med BRA føles også veldig viktig og inspirerende, sier Lenman.