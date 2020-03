Besøkende strømmer til nasjonalparker – ansatte frykter for helsen

I likhet med her hjemme i Norge, har også underholdningstilbudet i USA i økende grad lukket dørene for folk som ønsker å tenke på noe annet enn coronavirus. Kinosaler og teatre er stengt, og fornøyelsesparker som Disneyland har satt hengelås på inngangsporten.

Men enn så lenge er fremdeles nasjonalparkene åpne, og mens vårsola gjør seg stadig mer gjeldende, rapporteres det om stor pågang fra besøkende. På samme måte som den norske fjellheimen, tilbyr de amerikanske nasjonalparkene muligheten til å bevege deg i vidstrakte landskap og samtidig unngå nærkontakt med andre mennesker. Problemet melder seg når du entrer besøkssenteret ved inngangen til parken.

Frykter virusfelle



Ansatte har delt bilder som viser besøkssentre fylt nærmest til randen, hvor turbusser kommer tettpakket med besøkende og turgåere. Det har vekket en økende uro for at parkene skal bli en virusfelle.

Foreløpig er det ikke blitt besluttet å stenge parkene. En av dem som fremdeles holder åpent for besøkende, er Grand Canyon. Med et årlig besøkstall på 6 millioner er den en av de største.

– Vårt fokus er å sikre at parkansatte er trygge , sier kommunikasjonsansvarlig for Grand Canyon national park Lily Stevens til The Guardian.

Hun understreker samtidig at de jobber tett opp mot Centers for Disease Control (CDC), en amerikansk føderal etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. På spørsmål om CDCs retningslinjer som skal forhindre samling av større folkemasser, svarer Stevens at hun ikke vet hvor mange som var innom besøkssenteret dagen i forveien.

Et spørsmål om når



En utfordring ved infrastrukturen i nasjonalparkene er den regelmessige rengjøringen av toaletter og tømming av søppelbøtter. Dette arbeidet utføres av de ansatte i parkene som ofte overnatter i sovesal-liknende overnattingsrom. Og mens ledelsen jobber trygt hjemmefra, er de som jobber på minstelønn tvunget til å ønske besøkende fra hele verden velkommen.

– Det er ikke et spørsmål om jeg blir syk, men når, sier en av dem til The Guardian.

El Toval Lodge er blant hotellene som er tilknyttet Grand Canyon. Foto: AP Photo/Jake Bacon

Til syvende og sist kan det være private aktører som kan tvinge innenriksdepartementet til å stenge samtlige nasjonalparker mens coronaviruset sprer seg utover kartet. En av dem som allerede har tatt grep når det kommer til Gran Canyon, er det Arizona-baserte turguide-selskapet Flagstaff .

– Vi har avlyst alle utfluktene våre, forteller daglig leder Dave Logan.

Han er smertelig klar over at det vil bli en økonomisk utfordring ettersom den kommende fjelltur-sesongen utgjør en stor del av deres årlige inntekt.

– Vi bestemte oss for å gjøre det ikke bare for våre gjester, men også for helsen til våre guider. Vi vil ikke at de skal bli syke og deretter spre viruset rundt i samfunnet vårt.