Ekspert om Nord-Koreas corona-påstand: – Det er umulig

I Kina har 80.000 mennesker så langt blitt rammet av den pågående Covid-19-pandemien. Over 3200 mennesker har mistet livet. Nabolandet Nord-Korea hevder imidlertid at de selv har null smittede, og at de har vunnet kampen mot coronaviruset.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un mener stengte grenser, en tretti dagers karantene og et midlertidig opphold i handelen med Kina har vært vaksinen som skulle til for at landet har holdt seg virusfritt.

Påstanden betviles imidlertid sterkt av eksperter i både USA og Sør-Korea.

– Det er helt umulig at Nord-Korea ikke har et eneste tilfelle av coronaviruset, sier seniorforsker ved Brookings-instituttet i Washington, Jung H. Pak, til den konservative amerikanske nyhetskanalen Fox News.

Han mener Kim Jong-un har interesse av å holde de egentlige tallene skjult for å flytte oppmerksomheten fra Nord-Koreas økonomi, brudd på menneskerettighetene og lignende.

Advarte i februar



Nord-Koreas leder Kim Jong-un advarte i februar om alvorlige konsekvenser dersom viruset spredte seg til landet. Derfor innførte det lukkede landet innreisenekt for turister og innstilte fly og tog til utlandet. De innførte også en tretti dagers karantene.

Ifølge nordkoreanske myndigheter ble det ikke funnet noen virusinfeksjon blant de over 5400 som ble sluppet ut av karantenen, skriver avisen Daily Mirror.

Den amerikanske generalen Robert Abrams, som har ansvaret for de amerikanske styrkene i Sør-Korea, sier at den militære aktiviteten i Nord-Korea den siste tiden har vært merkbart lavere enn vanlig. Han mener det kan være en indikator på at coronaviruset har etablert seg i landet.

– Det er et lukket land, så vi kan ikke slå fast helt sikkert at de har tilfeller, men vi føler oss relativt sikre på at de har det. Det vi vet med sikkerhet er at den militære aktiviteten har vært omtrent fraværende i rundt tretti dager. Det har for eksempel ikke vært et fly i luften på rundt 24 dager, sier Abrams, ifølge Daily Mirror.

FN-rapport



Forrige uke advarte FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Nord-Korea, Tomas Ojea Quintana, om alvorlige konsekvenser ved et mulig Covid-19-utbrudd i det lukkede landet hvor mange innbyggere lider av feilernæring og er sårbare for sykdom.

I en rapport levert til FNs menneskerettighetsråd i Geneve, pekte Quintana blant annet på at Nord-Korea mangler den åpenheten som trengs for å bekjempe coronapandemien.

Han mener Nord-Korea må slippe til internasjonal hjelp, og at det internasjonale samfunnet også har et ansvar for å bidra med medisinsk hjelp og vitenskapelig assistanse.

– Å isolere landet ytterligere er ikke løsningen, sier Quintana i rapporten.