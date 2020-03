Roy og Grethe er på tidenes sprøeste Hurtigruten-tur

Lørenskog-paret Grethe Wiik og Roy Hagen hadde bestilt tur med Hurtigruten for lenge siden, men havnet i forferdelig corona-tvil idet dagen opprant og de skulle av sted fra Kirkenes 14. mars

Da hadde viruskrisen slått til med voldsom kraft i Norge og verden.

ENSOMT PÅ HURTIGRUTEN: Grethe Wiik og mannen Roy Hagen er eneste passasjerer på MS Nordkapp på vei fra Kirkenes til Bergen. Foto: Roy Hagen

– Vi var egentlig klare for å melde avbud. Ringte SAS, hotellet i Kirkenes og Hurtigruten. Alle sa at det var bare å reise. Ringte Folkehelseinstituttet og forklarte betenkelighetene og spurte om vi burde avbestille og fikk spørsmål om hvorfor.

Så da dro vi, skriver Roy Hagen på sin facebookside.

Ombord på MS Nordkapp befant det seg åtte norske og 250 utenlandske passasjer idet skipet la fra kai.

Men så utviklet jo corona-krisen seg fra dag til dag, og med dem myndighetenes corona-tiltak.

... og så var de bare to igjen



KIRKENES: Politiet kommer for å geleide 250 utenlandske passasjerer fra Hurtigrutekaia til flyplassen. Foto: Roy Hagen

– Vi hadde seilt i ti timer idet beskjeden kom om at alle utlendingene måtte av og flys hjem fra Kirkenes, forteller Roy Hagen til ABC Nyheter.

Dermed gjorde skipet vendereis til Kirkenes. Utlendingene ble satt av.

Tilbake var de åtte norske passasjerene - så lenge det varte.

– Nå er vi rett sør for Trondheim og seiler forbi de fleste havnene for å ta igjen forsinkelsen, fortalte Roy onsdag ettermiddag.

– Og nå er vi to igjen. Kona og jeg. Den siste utenom oss gikk i land i Rørvik, fortsetter han.

Dermed føler de to seg svært så trygge for corona-viruset, der de rusler på dekk i vind så kraftig at de holder på å bli blåst overende.

Og med et mannskap på 41 føler Lørenskog-ekteparet seg svært så godt ivaretatt.

Det gjelder også Hurtigrutens velkjente kjøkken, som varter opp for dem.

– Alle viste forståelse

Hvordan tok utlendingene det da de gikk glipp av turen?

– Jeg hørte ikke ett eneste negativt ord fra dem. Alle tok det med fatning og forståelse.

– Vi bruker tida til å lese og se på naturen, selv om det er tåke nå. Vi blir absolutt godt ivaretatt, sier Roy Hagen.

Paret skal til Bergen.

– Der er vi nok framme i morgen mellom tolv og to, sier Roy Hagen.

Onsdag kveld fikk de to beskjed om at båtturen ender i Ålesund.

Hurtigruten opplyser på sine hjemmesider at de fortsatt driver sin kystrute. Men ombordstigning på deres skip langs norskekysten er kun tillatt for gjester som ikke har vært utenfor Norge de siste 14 dagene. Det er noen unntak for gjester som kun har reist i Sverige eller Finland de siste 14 dagene.

Samtidig har selskapet innført strenge hygienetiltak ombord.

Hurtigruten meldte klokka 17 onsdag at de innstiller de fleste avgangene og permitterer ytterligere 2600 ansatte. Ni av elleve skip på ruta mellom Kirkenes og Bergen tas ut av drift til og med 19. april.

Hurtigruten har til nå ikke hatt noe tilfelle av corona-virus på sine skip.

Samleside: Her får du siste nytt om corona-krisen