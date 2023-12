Her er tre boliger i julenissens offisielle hjemby som har blitt virale vinnere på TikTok.

Og, ja – vi snakker is-iglooer med nordlysutsikt og førsteklasses soveplasser lunt i den nordfinske skogen.

– Lappland er Finlands beste reisemål for vinterturisme. Sist vinter, mellom desember og februar, ble det registrert 1,1 millioner utenlandske overnattinger i Lappland og Kuusamo-regionen, skriver Visit Finland i en pressemelding.

Aurora Cabin ved Apukka Resort i Finland. Foto: Visit Rovaniemi

Nordlys som nattlampe



Nordlyset kan fungere som nattlys og Rudolf kan bli naboen din på Apukka Resort Tutkijantie i Rovaniemi.

Du kan bo i en ishytte eller på en mer tradisjonell måte – på Apukka Resort er alternativene mange. Her finner du sjarmerende hytter som ser ut som de er tatt rett ut av en julehistorie, en restaurant med det beste fra Polhavet og Lapplandsskogene og også alle vinteraktivitetene du kan tenke deg. Lei snøscooter, dra på fisketur eller gå ut på en fatbike.

Eller hvorfor ikke prøve en natt i en glassiglo og se nordlyset direkte fra sengen?

Hvis du er heldig kan du kanskje få reinsdyret Rudolf som nabo! Se TikTok-videoen som gikk viralt her.

Arctic Treehouse i finske Rovaniemi har tatt av på TikTok Foto: Antti Kurola / Visit Rovaniemi

Naturopplevelser fra hotellrommet

Natur og luksus i ett på Arctic Treehouse Hotel. Denne skjulte perlen vil garantert få noen til å falle. Overnattingsstedet ligger blant trærne med panoramautsikt over skogene. Her kan du ganske enkelt oppleve finsk natur uten å forlate hotellrommet.

Til tross for at hotellet ligger litt avsides, er det ikke langt til fantastisk mat. I hotellets egen restaurant er de lokale råvarene forvandlet til kulinariske mesterverk som tar smaksløkene dine med på en fantastisk reise.

Her er TikTok-videoen som fikk tusenvis til å sette det finske hotellet på bucketlisten.

Ren juleidyll møter deg hos julenisseni inske Santa Cause Village Foto: Visit Rovaniemi

Julenissen, selvfølgelig..

Og så er det selve Julenissen, da. I Santa Claus Village i Tahtikuja utenfor Rovaniemi kan du gå inn i hans magiske verden.

Hundretusenvis av mennesker reiser hit hvert år for å møte julenissen i hytta hans, besøke postkontoret som mottar over en halv million ønskelister fra folk over hele verden hvert år, ri på nissens reinsdyr og henge med snømennene hans.

Begynner det å krible i magen av juleforventninger? Du er ikke alene om å ha det sånn: På julenissens postkontor henger bilder av Kardashian-familien og flere andre kjendiser som har vært der.

Arctic Snow Hotel Foto: Marko Junttila / Visit Rovaniemi

Og når du først er i Lappland..

Lyst til å oppdage mer av Finland?

På Arctic Snow Hotel kan du nyte en iskald cocktail i den iskalde baren, ta en badstue i verdens eneste badstue laget av snø og is, og bo i spesialdesignede rom som ser ut som de er tatt rett ut av Frost.

Eller hvorfor ikke gjøre som tusenvis av andre og gi ditt "Ja!" i det iskalde kapellet? Sniktitt på ishotellet her.



Aurora Village i finske Ivalo byr på bekvemmeligheter om du speider etter nordlys. Foto: Visit Finland

Og når du først har begitt deg inn i Lappland vinterstid - Aurora Village i Ivalo er et reisemål som tiltrekker seg besøkende fra fjern og nær hvert år.

Her kan du oppleve en herlig kombinasjon av nordlysets magi, et eventyrlig vinterlandskap og panoramautsikt som du aldri kan få nok av.

Hvis du virkelig vil forstå hva all snakk om finsk Lappland handler om, så er Aurora Village stedet for deg.