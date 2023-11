Tampere: Påkall sauna-ånder i finnenes favorittby

– Sauna har historisk vært en integrert del av finners liv. Folk blir født i sauna, og folk dør i sauna, forteller saunasjaman Juha Kumara da Kapital Reise møter ham ved Rauhaniemi, et av Tamperes, eller Tammerfors som er byens svenske navn, mange offentlige badstueanlegg.

Omringet av tykk skog, nesten helt i vannkanten, ligger den provisoriske jurtsaunaen vi skal inn i. Det frister nå, for den skarpe sibirske vinden siver rett gjennom høstjakken vår.

Ikke rart finnene trives i det lille, varme rommet.

– Mor ble født i sauna



– De fleste finner drar i sauna flere ganger i uken, mange daglig. Min mor ble faktisk født i en sauna, og det er mange som ønsker å bli tatt inn i saunaen de siste timene i sitt liv, sier Kumara, som sammen med saunasjaman Matti Kemi tilbyr guidede saunaseremonier gjennom selskapet Saunakonkeli.

Sjamanene holder seremonier i både inn- og utland, men har base i Tammerfors.

Som Finlands offisielle badstuehovedstad er byen hjem til både den eldste offentlige badstuen i Finland og den nyeste, og tilbyr alt fra tradisjonelle badstuer ved innsjøen til moderne, urbane versjoner i tilknytning fine dining-restauranter.

Finland er uansett helt unik i bruken av badstuer på verdensbasis, og den finske saunakulturen er en del av Unescos liste over immateriell kulturarv.

Badstuen er en stor del av finners liv, og historisk har mange valgt å både føde og dø i badstuen. Foto: Laura Vanzo / Visit Tampere

Åndelig seremoni i 80 grader pluss

Sjaman er gjerne et ord mange nordmenn i dag forbinder med vås og bedrag – kanskje ikke helt uberettiget gitt vår nylige erfaring med kongefamiliens nyeste medlem – men sjamanisme er egentlig en praksis som involverer å endre bevissthetstilstander for å oppnå kontakt med åndeverdenen.

Det er også et bindeledd med å kommunisere og kanalisere ut energi eller beskjeder til den fysiske verden.

Som Kumara forklarer, betyr ikke det å helbrede noen for dødelige sykdommer, eller å bedrive en form for magi. Men rett og slett å endre sinnsstemningen til folk som ønsker og er åpne for det.

- Og om man tror på den åndelige verdenen eller ei, er helt opp til den enkelte, påpeker finnen.

Selv folk som ikke tror kommer til dem. For eksempel stressede mennesker med en hektisk hverdag. De ønsker gjerne å koble ut, og å være mer til stede i øyeblikket. Gjennom disse seremoniene bidrar saunasjamanene til å tilrettelegge for en slik endring av humør og energi.

Det er altså ikke mer hokus pokus enn det.

Saunasjamanene Juha Kumara (t.h.) og Matti Kemi tilbyr guidede saunaseremonier. Foto: Laura Vanzo / Visit Tampere

Blidgjør saunaånden med lett pisking?



Kapital Reise deltar på en slik seremoni i en privat sauna, hvor ulike oljer og urter, samt sanger og toner, blir brukt for å skape den «rette stemningen», noe vi får beskjed om vil påkalle og blidgjøre saunaåndene.

På den måten får de i badstuen god energi tilbake fra åndene. Sagt på en annen måte tilrettelegger sjamanen for en atmosfære som skal hente frem den energien deltagerne ønsker.

I vårt tilfelle er det å slappe av. Sett bort fra et par seanser der vi blir pisket lett med greiner, blir vi uten tvil avslappet. Men foruten økt blodsirkulasjon er vi litt usikre på hvilken sinnsstemning piskingen skal hente frem. Kanskje den delen er mer ment for å blidgjøre saunaåndene.

Flere studier, mange finske, viser at økt bruk av badstue og isbading kan gi positive helsefordeler. Foto: Laura Vanzo / Visit Tampere

Vinterbadets renessanse

Det er ikke bare saunakulturen som står sterkt i Finland. Det gjør også vinterbading, eller avanto, som finnene kaller det. Som med mange andre såkalt helsebringende aktiviteter kommer også her den gode følelsen først etter at du er ferdig. En slags intens oppvåkning og glede over at det hele er … vel, over.

I kombinasjon med en tur i badstuen er også isbading et element. Tanken er at du skal kjøle deg ned mellom hetetoktene innendørs.

Isbading og badstue kan gi mer enn bare god følelse. Flere vitenskapelige studier, naturlig nok endel finske, mener bastant at det er visse positive helseeffekter ved å hoppe i iskaldt vann og la svetten sile i badstuen.

Den pensjonerte professoren Hannu Rintamäki, som studerte effekten av arktisk vær på menneskekroppen, oppdaget blant annet at en 30 sekunders dukkert i vann som måler omtrent fire grader skaper en «hormonstorm», der lykkehormoner som endorfiner, serotonin, dopamin og oksytocin aktiveres. Rintamäkis studier skal også ha konkludert med at det forbedrer blodsirkulasjonen, forbrenner kalorier og styrker immunforsvaret.

Det koselige boutique-hotellet Lillan ligger i et herskapshus i utkanten av Tammerfors sentrum og byr på en meget god frokost. Foto: Lotta Polviander

Lev vel i Tammerfors

Selv om badstue og isbading er høyt på agendaen i Tammerfors, har stedet mer å by på. Tammerfors er den raskest voksende byen i Finland med en sterk industrihistorie, som hjem til Finlayson bomullsfabrikk, den første storskala industribedriften i Finland. Tammerfors ligger mellom to innsjøer med mange muligheter for utendørs tidsfordriv, pulserende byliv og et tilbud av kulturelle arrangementer i hovedstadsskala. Kanskje ikke så rart at ex-statsminister Sanna Marin valgte å gjøre Tammerfors til sin hjemby.

Under et opphold i byen kan du spise middag på saunarestauranten Kuuma, en av de nyeste og mest moderne offentlige badstuene i Finland. Du får håndklær, men ta med badetøy.

Lunsj på Periscope, med en splitter ny badstue på takterrassen, er heller ikke å forakte. For noe litt annerledes anbefales middag på restauranten Näsinneula i Nordens høyeste utsiktstårn. Det roterer 365 grader og gir utsikt over hele byen – og mer. Den mest unike og råeste matopplevelsen får du likevel på Kajo, der menyen med sine mangfoldige kreative og smaksrike småretter er en «ode til naturen». Må oppleves.

Hvil hodet på puten på Lillan Butik Hotel, et koselig boutique-hotell med en god frokostkafé og restaurant, 15 minutters spasertur fra sentrum.

Den kunstinteresserte må også ta turen til Serlachius-museene, der verdens første kunst-badstue ligger i idylliske omgivelser ved innsjøen. Hver eneste del av badstuen og det tilhørende huset er et stykke kunst. Både huset, som inkluderer en stor stue og kjøkken, og badstuen kan bookes til privat bruk, og er stort nok til å samle en hel avdeling til for eksempel seminar eller teambuilding.

Kapital Reise var på pressetur med Visit Tampere i oktober 2022. Artikkelen ble først publisert der.