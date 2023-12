I løpet av bare to år ble hun et kjent navn langt utenfor det lille kulekjøringsmiljøet – og sikret seg i løpet av disse to årene to medaljer fra OL både på Lillehammer og i Albertville.

Men i snart 15 år har Stine Lise Hattestad Bratsberg nå jobbet med bærekraft eller ESG, og for litt over to år siden solgte hun selskapet hun selv hadde bygget opp til KPMG.

For en tid siden ble hun leder for dette arbeidet i KPMGs EMEA Hub – Europa, Midtøsten og Afrika.

Og det var på jobb hun oppdaget Stranda:

Foto: Privat

– Snøen forsvinner, men ikke i Stranda



– Jeg skulle egentlig bare holde et foredrag på kulturhuset, men jeg måtte jo prøve anlegget. Der oppe møtte jeg en lærer på idrettslinjen i Romsdal, og han tok meg med rundt. Vi kjørte off-piste og bak og bortimellom. Det var kjempefint.

Vestlandet er kanskje ikke den delen av Norge man først og fremt reiser til for gode skiopplevelser, men her får man faktisk dobbelt opp av naturopplevelser.

– Stranda ligger helt nede i strandkanten. Du kan oppleve både fjord og fjell, sier en som nå ser at flere av hennes favorittsteder ute i verden blir et offer for naturkreftene.

– Jeg har stått på alle verdens breer, og på mange av dem er det bare noen snøballer igjen. Stranda er ikke på langt nær et like stort anlegg, men det jeg liker ekstra godt med Stranda, er at det ikke er blitt ofret mye natur for å bygge anlegget, sier OL-vinneren.

Stranda skisenter Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen / Begans

Sove i Stranda



I Stranda kan man bo både nede ved fjorden og oppe ved skianlegget.



Stranda Hotel er et veldig trivelig overnattingssted i selve tettstedet, og nede ved fjorden kan man også leie hytter hos Koie.

Oppe i bakkene er det enda flere muligheter. Stranda Fjellgrend har hytter med egne leiligheter, og hvis man vil bo mer standsmessig, er både Panorama View og Mountain View gode alternativer.

Gondolturen er en fantastisk sommer attraksjon på Sunnmøre hvor man i fugleperspektiv kan nyte utsikten over Storfjorden, UNESCOs verdensarvområde, Sunnmørsalpane og fjordbygden Stranda. Det er et stort utvalg av turer i området med gondolen på Strandafjellet (og Roaldshorn) som utgangspunkt eller endestasjon. Foto: Fredrik Malmo / Norsk Sjømat

Spise i Stranda



Hotellene er stedene der du også gjerne både spiser og drikker i Stranda, men hele året er det mulig å ta gondolbanen opp til et fantastisk utsiktspunkt på over 1000 meter over havet.

Der kan du nyte både utsikten og lokale råvarer i Fjord Panorama Restaurant. Stova 1957 er et annet godt alternativ, bare sjekk åpningstidene.

Drikke i Stranda



Nede i Stranda er Hygge en koselig kaffebar, og bare noen meter unna går fergen over til Liabygda.

Derfra kan man kjøre til Nilsgardstunet i Stordal, Blåtind Boutique Hotel eller Valldal Fjordhotel.

Påskestemning på Stranda skisenter i Møre og Romsdal. Foto: Halvard Alvik / NTB

Oppleve i Stranda



Det var veldig bra preparerte løyper i Strandafjellet for dem som ønsker det, men det var også mange fantastiske muligheter utenfor løypene. Hvis du ikke har kjørt off-piste tidligere, er Stranda stedet der du kan prøve deg, anbefaler Hattestad Bratsberg.

Selve heisanlegget er ikke så stort, men det er et enormt fjellanlegg som både er blitt kåret til Norges pudderparadis, årets skisted og det beste skianlegget på Vestlandet.

Bare pass på å sjekke værmeldingen. Vestlandet kan være litt værutsatt, sier en som har tatt mange World Cup-poeng under tøffe forhold.

Stranda ligger også veldig sentralt til for turer både til Ålesund, Geiranger, Ørsta, Volda og ikke minst til Stryn.

Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise.