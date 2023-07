Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, VisitNorthwest og Fjord Norway håper alle på en såkalt set-jettingeffekt, at turister har sterk lyst til å selv oppleve stedene hvor populære filmer og tv-serier er innspilt.

– Det at fjordene blir brukt som kulisser sier jo litt om hvor spektakulært dette naturlandskapet er. Ellers hadde det ikke blitt plukket ut i produksjoner som dette. Og vi opplever at mange får øynene opp for Fjord Norge på grunn av filmer som Mission Impossible, forteller Anne van Oorschot, eier og turskredder i Norway Adventures, i en pressemelding.

Storfjord Hotel var sentral i en sekvens av suksess-serien Succsession. Foto: 62ºNORD

Andre film-steder på Nordvestlandet

Det er ikke bare nykommeren MI7 som har tatt i bruk Møre og Romsdal som kulisser de siste årene.

Filmer som «James Bond – No Time to Die», «Black Widow» med Scarlett Johansson i hovedrollen, er noen eksempler.

Den britiske avisen Evening Standard brukte for eksempel Succession-innspillingen som ett eksempel på det nye fenomenet set-jetting, med omtaler av Storfjord Hotell og Hotel Union Øye.

Her er flere:

«Mission Impossible 7»: Rauma og Hellesylt

«No Time to Die - James Bond»: Atlanterhavsveien

«Black Widow»: Sæbø, Hellesylt og Trollstigen

Ex Machina: Juvet Landskapshotell og Valldal

«Børning 3»: Åndalsnes og Trollstigen

«Bølgen»: Geiranger

«Harry Potter og Halvblodsprinsen»: Raumabanen

«Snømannen»: Atlanterhavsvegen

«Succession»: Rauma - Romsdalsgondolen, Juvet - Valldal, Atlanterhavsvegen

«The Hanging Sun»: Herøy og andre stadar på Sunnmøre

«Troll»: Rauma, Flø i Ulstein

«More Than Ever»: Sæbø, Trandal og Hjørundfjorden

«The Danish Girl»: Haramsøy



I tillegg har «Kompani Lauritzen», «Furia» og «71 grader nord» hatt innspillinger i regionen.

Naturen er vakker når Tom Cruise slåss på taket til Raumabanen i Mission Impossible 7. Foto: Paramount Pictures

Skreddersyr for film-turister



Norway Adventures, som for det meste jobber med skreddersydde opplevelser på Vestlandet, begynte å produsere egne filminspirerte turer i takt med at landskapet dukket opp i de store og anerkjente filmene og seriene. Ved å bruke den lokale kunnskapen sin, er målet å lage reiser der folk kan oppleve aktiviteter i disse filmkulissene uten at de trenger å tenke på organisering og praktiske ting ved reisa.

– Her kan du vandre i fotsporene til Tom Cruise eller de andre store skuespillerene i filmane og seriane. Vi har god lokal kunnskap, og kjenner historiene fra da skuespillerne var her under innspillingene. På den måten kan vi lage reiser som gjør at gjestene nesten får en følelse av å være i filmen, forteller van Oorschot.

Lokale arrangører kan ta deg med på vandring eller sykkel opp til Helsetkopen hvor Tom Cruise kjørte utfor på motorsykkel i Mission Impossible 7. Foto: Simon Sjokvist

Gode lokale inntekter



De store filminnspillingene har gjort at enkelte steder har fått uvant stor oppmerksomhet. Det har skapt både stolthet og muligheter for lokalbefolkning og lokalt næringsliv.

– Oorschot har satt Hellesylt mer på kartet. Vi får fleire forespørsler om aktiviteter, og vi kan nå tilby enda flere opplevelser takket være oppmerksomheten som filminnspillingen har gitt. Gjester som har hørt om stedet, og vil oppleve aktiviteter her, seier Helge Karbø hos 62 Nord Adventures.

Raumabanen byr på storslåtte naturopplevelser. Den «overlevde» film-sprengningen i Mission Impossible 7 – kanskje takket være gjenglemt Harry Potter-magi.... Foto: Johan Berge / VisitNorway

62 Nord Adventures tilbyr sykkelturer og fjellturer til Helsetkopen – fjellet der Tom Cruise satte utfor på motorsykkel.

Også selve filminnspillingene gir store lokale inntekter. Vestnorsk Film har estimert at filminnspillingene de siste årene har lagt igjen over 200 millioner kroner i fylket.