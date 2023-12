Til vanlig forbinder vi Apollo Reiser med charterferier til middelhavsområdet og spesielt Kanariøyene, og eksotiske steder som Thailand. Om vinteren har programmet også inneholdt noen alpinsteder i Europa.

Denne sesongen utvider selskapet sitt skireisetilbud til nye spennende destinasjoner: i samarbeid med det svenske skireisebyrået Xtravel, som har solgt skiferie siden 2004, arrangerer Apollo over nyttår fire reiser til Canada og Japan.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Enkelte steder i Japan faller det metervis med puddersnø i løpet av kort tid - et eventyr for offpiste-kjørere. Foto: Apollo Reiser

– Forskjell på strender og puddersnø



– Xtravel har arrangert skireiser siden 2004, og er kjent for sin solide kunnskap og unike evne til å levere spennende og utfordrende reiser i samarbeid med profesjonelle instruktører. Nå åpner Apollo opp for å selge noen av selskapets signaturreiser, deriblant guidede skireiser til Japan og Canada. I tillegg kan Apollos reisende sette sammen sitt eget skieventyr til flere reisemål i Alpene.

– Ingen kan Hellas og Middelhavet som oss, og det er vi stolte av. Samtidig er vi de første til å erkjenne at det er stor forskjell på silkemyke strender og puddersnø. Derfor er det utrolig gøy og ikke minst stort for oss å kunne tilby kvalitetssikrede skireiser i regi av Xtravel – for de er absolutt ekspertene i sitt område, sier kommunikasjonssjef Beatriz Rivera i Apollo i en pressemelding.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



British Columbia i Canada, som er legendariske for sitt fantastiske terreng hvor det ofte dumper tung snø Foto: Lovisa Rosengren

Et puddereventyr

På Xtravels guidede turer reiser man i mindre grupper til noen av verdens beste reisemål for off-piste-ski. Eksempelvis kan man bli med på et nidagers puddereventyr til Japow og Hokkaido i Japan, som er kjent for sine utrolige mengder snø, fantastiske off-piste muligheter og unike kultur.

Xtravel har også guidede skireiser til British Columbia i Canada, som er legendariske for sitt fantastiske terreng hvor det ofte dumper tung snø. Canadian Roadtrip er en av reisearrangørens mest populære reiser, takket være besøkene til noen av landets desidert beste skiresorts.

– Her får man virkelig opplevd noen av verdens desidert beste skireisemål – uten å måtte bekymre seg eller stresse over noen verdens ting. Xtravel tar nemlig av seg alt det praktiske - fra transport, overnatting, heiskort til guider – og så bestilles hele reisen i sin helhet hos oss. Dermed er det bare for de reisende og slappe helt av og nyte eventyret til det fulleste, sier Rivera i pressemeldingen.

Gjennom Apollos reisesider kommer det fram at disse turene koster fra i overkant av 40.000 kroner per person.