Finland i siste liten: Fem fine ferieopplevelser

Det er vårt nærmeste naboland i nord, bare litt Sverige imellom for Midt-Norge og en tur med Finlandsbåtene fra Stockholmsområdet for folk sørpå: Finland har mange fine opplevelser å by på for ferielystne nordmenn.

Den finske turistorganisasjonen Visit Finland lanserer fem ferietips i siste liten for de som ennå ikke har planlagt sommerens aktiviteter.

Hangö, Finland Foto: Coco Hanko Beach Club

1. Hangö



Oppdag Europas mest hemmelige strandparadis!

Hvem trenger Maldivene eller Thailand når en av Europas fineste sandstrender er en fergetur unna Nynäshamn sør for Stockholm?

Pakk med badetøy og noen morsomme strandleker og gjør deg klar for en dag på paradisstrendene rundt Finlands sørligste og sommerligste by, Hangö.

Dra til Plagen, barnefamiliens favorittstrand, og prøv vannkarusellen på det grunne vannet, eller til Hangöby og utfordre høydeskrekken i de populære hoppetårnene.

Er du sulten på campingliv, ligger hyggelig Silversand camping rett ved stranden.

En ting er sikkert, Hangö tilbyr strandmoro for alle, uansett om du er eventyrer eller soltilbeder!

Elämys Ämmi. Foto: Elämys Ämmi

2. Åbo/Turku



Utforsk magien i de finske skogene og bo i trollenes egne hus.

Lyst på noe helt annet? Bare 30 minutter fra Åbo - Turku på finsk - ligger B&B Elämys Ämmi, som lar deg tilbringe natten som en eventyrfigur – alv, troll, fe eller kanskje en liten, liten nymfe?

Her bor du i yndige små hus rett fra eventyrlandet mens du nyter den intense duften av skogen, gumler på blåbær, bader i en underjordisk røykbadstue og drømmer søtt etter en dag med lek og eventyr i skogen.

PS: Ikke glem å kjøpe litt egenprodusert eventyrstøv eller festøv (urte-bær-og-sukker-blandinger) hjem for å strø litt magi over den (litt) kjedelige hverdagsfrokostblandingen hjemme i virkeligheten...

Finlands hovedstad Helsinki i solnedgang. Foto: Visit Finland

3. Helsinki

Bli mini-Einsteins i barnas egen hovedstad

Hopp på fergen og gå rett til barnevennlige Helsinki!

Her finner du Serena Water Park, en av de største badeparkene i Norden, perfekt for en hel dag med latter og fart.

Regn? Perfekt for å besøke Heureka Science Center, et museum fullt av spennende eventyr for nysgjerrige små sinn. Her kan hele familien gjennomføre eksperimenter sammen. Lag lyn! Utforsk verdensrommet! Kan du vinne over stein-saks-papir-roboten?

Er barna dine anime-fans? I Helsingfors er den japanske ungdomskulturen stor, og den er full av smultringsteder.

Hos det japanske bakeriet Momochi kan du finne alt fra fargerike iskremer til fantasifulle smultringer som du rett og slett ikke kan gå glipp av.

Og glem heller ikke å sjekke ut Luca Mart & Kiosk, en liten butikk stappfull av KPOP og animé-produkter.

Åland, Finland Foto: Raija Lehtonen

4. Åland



Paradis for deg som leter etter egne badeviker eller som har en bilgale barn.

Vil du skape nesten uvirkelige idylliske sommerminner for deg og din familie? Da er Åland rett reisemål.

Plages du av overfylte strender her hjemme finner du enkelt ditt uforstyrrede svaberg eller badebukt blant Ålands 6800 øyer.

Den populære Smart Park'en gjør deg til årets forelder - særlig dersom ungen(e) er opptatt av biler og kjøretøyer. Her kan barna grave med traktorgraver, rygge med henger, fylle drivstoff på vogna, kjøre på miniveiene i lastebil eller traktor og lære å navigere i en lastebåt.

Gå heller ikke glipp av å oppleve Åland på sykkel. Lei på stedet eller ta med din egen på fergen. Det er flere fergeforbindelser fra Sverige, noe som gjør Åland til det perfekte siste minutt-destinasjonen.

Du kan til og med dra på dagstur fra Sverige!

Tett på Mummi i Nådendal, Finland Foto: Mummiverden

5. Nådendal



Besøk Mummidalen eller rusle rundt i smugene i skjærgårdsbyen.

Er det i det hele tatt mulig å gi tips om finske sommerperler uten å nevne det lille hustrollet Mummi? I Mummivärlden, en opplevelsespark full av leker, spill og aktiviteter, er det alltid noe spennende som skjer!

I tillegg til å møte Mummi og vennene hans, kan du også kjøre Mummi-Expressen, seile avgårde med Snusmumrikens båt eller gå på en oppdagelsesreise i Mummihuset hvor spennende mysterium må løses av barna dine.

Hos Viking Line finner du en god pakkepris som inkluderer ferge til Turku, overnatting på Spa Hotel Naantandal og inngangsbilletter til Mummiverden for hele familien. Med Finnlines kan du også reise fra Kapellskär direkte til Nådendal.

Og når du først er der: Ikke gå glipp av en spasertur rundt Nådendals/Naantandals uvirkelige pittoreske sentrum.