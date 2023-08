– Med årene har dette virkelig blitt hele Norges sove-ute-dag. Alle er velkomne, både de som aldri har overnattet ute før og de som gjør det stadig vekk, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv i en pressemelding.

Norsk Friluftsliv er en paraplyorganisasjonen for de 18 store friluftsorganisasjonene som sammen med lokale arrangører nå inviterer deg til å sove ute under Natt i Naturen lørdag 2. september. Arrangementet er startskuddet for Friluftslivets uke, som varer fra 2. til 10. september. Denne uka blir det over tusen friluftsaktiviteter, turer og aktivitetsdager over hele landet.

Artikkelen fortsetter under bildet

Første lørdag i september er det blitt tradisjon for mange å overnatte ute, enten det er i telt, hengekøye eller under åpen himmel. Foto: Aleksander Wiken

Sov over alt i naturen



Hvor man overnatter, eller om det er i telt, hengekøye eller under åpen himmel, er opp til en selv. Takket være allemannsretten, er det stort sett fritt fram for overnatting i utmark.

– Man deltar ved å sove ute der man selv vil, enten det er i naturen, i hagen eller på terrassen. Bare husk å ikke slå leir nærmere enn 150 meter fra bebodde hus og hytter, så du ikke er til bry for andre, sier Lier.

Artikkelen fortsetter under bildet



En natt i sovepose på trampolinen er lavterskel og kan være en spennende opplevelse for de minste. Foto: Gard Eirik Arneberg / Norsk Friluftsliv

Friluftslivets uke 2023: