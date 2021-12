Det er fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv som har tatt initiativ til undersøkelsen. Generalsekretær Bente Lier mener tallene viser at det trengs en endring i nordmenns forbruk av turutstyr.

– Det er synd at så mange hengekøyer, ski og annet utstyr ligger og støver ned i norske boder. Heldigvis lever vi også i en tid der både digitale og fysiske ordninger legger godt til rette for å endre vanene våre i retning av mer gjenbruk av turutstyr, sier hun i en pressemelding.

Har sin pris for naturen

Her i Norge har vi lenge vært på verdenstoppen i denne typen forbruk, og interessen har ikke blitt mindre under pandemien.

I 2020 meldte bransjen selv at de aldri før har solgt så mye sports- og friluftsprodukter.

Lier mener det er viktig å være klar over at disse produktene kommer med en pris, utover den du selv merker på lommeboka.

– Ingenting er bedre enn at folk vil ut og oppleve naturen. Men det er viktig å være klar over at bak alt turutstyret vi omgir oss med, ligger det en stor energi- og ressursbruk som dessverre er en belastning for både klima og miljø.

GRATIS UTLÅN: Mange steder i landet finnes det utlånssentraler, der man kan få tak i det meste man trenger av turutstyr. Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Oppfordrer til å låne, leie og kjøpe brukt

At friluftslivet, gjennom blant annet utstyr, har sine konsekvenser for naturen, inngår i det som gjerne omtales som «friluftsparadokset». Ifølge Lier er det heldigvis ikke å begynne å holde seg innendørs som er løsningen på problemet.

– Vi skal absolutt ikke slutte med friluftsliv, men vi bør være bevisste på utstyret vi bruker - og tenke gjenbruk så ofte vi kan. Det handler for eksempel om å ta i bruk utlånsordninger som BUA, låne av venner, leie eller kjøpe brukt, forklarer Lier.

Undersøkelsen fra Ipsos viser at de aller fleste er positive til slik gjenbruk. Hele 8 av 10 svarer at de kunne tenke seg å kjøpe brukt, arve, låne eller leie tur- og friluftsutstyr.

Til deg som på julaften skulle ende opp med å pakke opp turutstyr som du vet at du ikke kommer til å bruke, har generalsekretæren i Norsk Friluftsliv en klar oppfordring:

– Bytt det inn i noe du vet at du kommer til å bruke, gi det videre eller selg det på FINN. Da sørger du for at utstyret kommer til nytte, og du kan sitte igjen med både bedre samvittighet og bedre plass i boden.