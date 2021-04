Denne artikkelen er levert av Bergans

Naturen er alltid åpen og alle vet at mat smaker best ute. Så hvorfor ikke ta med fredagstacoen eller lørdagskosen ut?

Det er faktisk enklere enn du tror. Alt du trenger er et bål, gode ingredienser, klær etter vær og godt selskap.

OBS!! Generelt bålforbud mellom 15. april og 15. september. Det betyr at det ikke er tillatt å tenne opp bål, grill og engangsgrill i, eller i nærheten av skog og annen utmark.

Du kan for eksempel grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon og på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen.

Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for din kommune før du tenner bål.

Disse enkle rettene skaper garantert god stemning rundt bålet. Bon tur-appétit!

Pizzasnurrer på bål

PIZZASNURRER PÅ BÅL: Enkelt og lettvint. Foto: John Hobberstad

Du trenger:

1 stk halvferdig pizzabunn

Pizzasaus

Skinke

Krydder

Ost

Rull ut den halvferdige pizzabunnen på flatt underlag. Smør bunnen med tomatsaus, pizzasaus eller ketchup.

Skjær skinke i små biter og dryss godt over hele pizzabunnen.

Det kan være lurt å kjøpe skinke i biter eller kutte denne hjemme. Krydre pizzaen din etter eget ønske. Jeg brukte ferske basilikumblad, salt og pepper på min.

Dryss over revet ost og rull pizzabunnen godt sammen til en pizzapølse. Bruk en kniv for å kutte opp pizzaboller - ikke for tykke for da vil dem ikke bli gjennomstekt.

Smelt smør i stekepannen og fyll opp med pizzaboller. Stek så disse på bålet til de har fått en gyldenbrun farge på begge sidene. (Husk å snu før det er for sent).

Bakt potet med bacon på bål



BAKT POTET PÅ BÅL: Enkelt og greit Foto: John Hobberstad, Bergans





Veldig enkelt og veldig godt! Beregn cirka 60 minutter.

Slik gjør du:

Fyr opp bål og la det brenne til du har en del glør igjen.

Pakk små poteter inn i dobbelt lag aluminiumsfolie. Store poteter deles i to.

Legg potetene i glørne og dekk til med mer glør. Tenn så nytt bål - eller legg på mer ved over.

La potetene ligge i varmen i minst 60 minutter.

Mot slutten av steketiden kan du lage bacon i panne over bålet.

Når alt er klart - server med tilbehør som mais, rømme, ost o.l

Tips:

Varm potetene 2-3 minutter i mikrobølgeovn eller kok dem i 10 minutter før du går ut. Dette gjør at steketiden ute blir mindre.

Rabarbrapai på bål



RABARBRAPAI PÅ BÅL: Litt hjemmearbeid først. Foto: John Hobberstad, Bergans





Før du går på tur så bør du forberede pai deigen hjemme. Oppskriften her gir en myk bunn med mye smak.

1/2 dl flytende smør

1 dl havregryn

1 dl hakkede mandler

2 ss sukker

1 ts kanel

1/2 ts vaniljesukker

Alt blandes sammen til en fin deig og legges i en tett boks.

Begynn ved å steke biter av rabarbra i pannen, tilsett litt sukker. Når du har fått en grøt kan du ta panna av bålet. Tøm innholdet over i en boks for kort oppbevaring ettersom du nå vil trenge panna til å steke bunnen. Finn frem en liten klump deig og trykk den flat. Bruk smør i panna og stek paibunnen på begge sider. Bunnen har lett for å smuldre, så husk å bruke indirekte varme fra bålet.

Til slutt legger du paibunnen på en tallerken, legg på en dæsj rabarbragrøt og avslutt med litt vaniljesaus.

Cookies på bål

COOCKIES PÅ BÅL: Trenger litt mer utstyr Foto: John Hobberstad, Bergans





Utstyrsliste:

Cookiedeig

Stekepanne

Melange til steking

Stekespade

Tallerken

Oppskriften på gode Cookies til hele gjengen:

100g smør

100g sukker

1 egg

1ts vaniljesukker

1ts bakepulver

1ss kakao

Cirka 200g hvetemel

Bland sammen romtemperert smør og sukker - vispes til hvit krem. Bland inn et egg og tilsett alt det tørre.

Husk! Deigen må være tørr nok til at du kan lage cookies med hendene uten at deigen blir klissete.

Du kan velge å kutte sjokoladebiter eller andre godsaker i biter for å blande dette inn i deigen - så får du ekte cookies! Kvikk Lunsj, Daim, Oreo, Nonstop og melkesjokolade er bare noen av mine favoritter. Jeg liker å gjøre dette ute mens jeg venter på at bålet skal bli klart og i tillegg kan alle i turfølget få lov å velge sin favoritt sjokolade til sine cookies.

Når du er klar for å steke cookies så kan du bruke hendene til å lage små, runde cookies. Ta en liten klump deig i hånden og klem den flat. Legg så disse på varm panne over bålet - bruk smør til steking.

Når cookien du la på pannen får en gyldenbrun , fast underside, da kan du snu den og steke cirka like lenge på andre siden. Dette går fort, så her må du følge med.

Tips: Slik bygger du et bra bål for matlaging

* Finn et flatt underlag og legg noen steiner i en ring for å hindre spredning.

* Begynn med to store kubber i cirka lik høyde nederst, bygg så opp med to nye kubber som du legger motsatt vei.

* Bruk tennposer eller tørkvist til å fyre opp fra toppen.

* Avslutt med å legge 3 kubber øverst over flammene.

* Bålet vil nå brenne nedover og tar dermed lenger tid å brenne ut samtidig som du har flate kubber å sette stekepannen og kjelen på.

