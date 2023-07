Hytter og hoteller er ofte destinasjonen når skiløpere og andre fritidsmennesker drar på tur, men det er ikke alltid de beste forholdene eller mest spennende aktivitetene kan utøves i nærheten av disse.

Campingvogner og bobiler kan være aktuelle alternativer, men dette krever store innkjøp og mye planlegging.

Løsningen kan da være et taktelt fra iKamper som monteres på taket av din bil, og Porsche har fått tilpasset et slikt til sin Taycan 4 Cross Turismo.

Mens bobiler flest har fokus på å bo har Porsche Taycan med taktelt mer fokus på bilkjøringen. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

XXL-variant til 1000



Med bilen på plass kan teltet iKamper Skycamp 3.0 Mini bli ditt for 41.990 kroner, mens XXL selger tomannstelt til priser fra under tusenlappen.

Mens XXL-teltet enkelt kan slås opp hvor du vil monteres iKamper på taket av to sterke personer eller med en takboksheis i garasjen.

Med en vekt på 57 kilo og en størrelse som passer på biltaket, gjenstår det å velge en destinasjon med en parkeringsplass, enten du skal opp et fjell, ned i en dal, fiske i et vann, skyte en elg eller bare utforske nye områder.

Et mindre skycamp 2.0 Mini eller større Skycamp 3.0 finnes også, om behovet er mindre eller større.

Teltet iKamper 3.0 Mini har en madrass med en bredde på 130 centimeter og en lengde på 210. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Fort gjort

Teltet åpnes, monteres og gjøres klart på noen minutter, og slås sammen igjen minst like fort.

Teltet har to vinduer med myggnetting i tillegg til inngangen som har det samme, samt en tykk og komfortabel dobbeltmadrass og en justerbar stige for enkel adkomst og støtte.

Det kan lønne seg å finne en relativt flat parkeringsplass så slipper du å ligge for mye på skrå, men du trenger ikke mer enn en drøy meter ekstra plass ved siden av bilen.

Av andre praktiske gjøremål ved lengre opphold er bespisning og sanitære utfordringer enkle å løse ved hjelp av en primus og BC, alternativt en veikro eller bensinstasjon.

Sovepose, mat, vann, toalettpapir og annet bør du planlegge før avreise, mens klær, ski, dykkerutstyr og annet bestemmes av tid og sted. Skal to personer på tur får du samtidig meget god plass i bilen.

Teltet stikker mindre enn en meter ut fra bilen, så du bør få plass som vanlig mellom to biler som ikke står klønete tett. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Høyt forbruk

Blant ulempene ved å montere et stort taktelt på bilen, og da spesielt elbilen, er det økte forbruket.

En kjøretur fra Drøbak til Gaustatoppen og tilbake til Kongsberg på 308 kilometer benyttet ifølge «gjettometeret» 99 prosent av batteriet.

Sammenlignet med WLTP-rekkevidden på 456 kilometer, er det et avvik på hele 32 prosent.

Nå skal det legges til at etappen langs riksvei 37 fra Numedal til Rjukan og opp til Gaustabanen på 1.150 meter over havet kunne vært kjørt mer økonomisk, men det er jo en grunn til at du kjører Porsche.

Trøsten får være at ved oppkobling til Circle K-ladestasjonen ved E18 utenfor Kongsberg på 300 kW fikk vi kjapt fylt på strøm med inntil 265 kW. Etter 19 minutter var kapasiteten økt til 76 prosent, for en bekymringsfri retur og vel så det.

Når to personer skal på tur kan du legge ned baksetene og slenge inn alt du ønsker av ski, støvler, sekker, mat, drikke og annet utstyr uten problem. Foto: Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Økt vekt

Den økte takvekten gjør noe med tyngdepunktet og kjøreegenskapene til bilen, men har du valgt bakakselstyring,

Torque Vectoring og det aktive PDCC-understellet jobber bilen godt med deg og mot kreftene. En stor og tung elektrisk Porsche er likevel morsom å kjøre på offentlig vei, hvor du alltid bør ha litt ekstra marginer å gå på.

476 hestekrefter og en akselerasjon fra 0 til 100 kilometer i timen på 5,1 sekunder bør holde for de fleste på vei mot toppfarten på 220.

Porsche Taycan 4 Cross Turismo har en rekkevidde som bør ta deg til de fleste destinasjoner fra byer som Oslo, Bergen, Trondheim og de fleste i mellom. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Testbilen var for øvrig fullspekket med ekstrautstyr som skinninteriør, adaptive sportsseter, Bose-anlegg, frontrutevisning, LED Matrix-lys og 21-tommers lakkerte felger for nøyaktig en halv million kroner.

Det betyr at totalprisen på en Porsche Taycan 4 Cross Tursimo passerer heftige 1,5 millioner, før takteltet slenges på.

Vinterdekk påvirker også veigrepet, men ikke mange andre elbiler hadde gjort kjøreturen raskere, bedre eller morsommere, hverken med eller uten taktelt.

Du kjører uansett ikke med taktelt for moro skyld, eller faktisk er det akkurat det du gjør når du skal på tur.