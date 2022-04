Camping Dubai style

DUBAI: Dubai Tourism kommer med fem tips for de som allerede har utforsket de fleste av byens høydepunkter.

Sov i ørkentelt under stjernene

I hjertet av Dubais ørken i området Dubai Desert Conservation Reserve finner du Sonara Camp, som bare bruker solenergi og har en nullavfallspolitikk.

Her serverer kjøkkenet arabiskinspirerte retter fusjonert med fransk mat. Menyen endres fortløpende, avhengig av sesong. Det er mulig å reise ut hit for et kveldsarrangement med middag og underholdning, men hvis du ønsker den komplette ørkenopplevelsen, kan du overnatte midt i ørkenen i et av de komfortable nomadeteltene med bad og myke senger.

Aktiv ferie og camping på fjellet

Hvis du elsker natur og aktive ferier, kan du besøke Sedr Trailers Resort, som er en moderne campingplass med 13 campingvogner med klimaanlegg og andre fasiliteter.

Campingområdet ligger i fjellområdet Hatta, rett ved innsjøen, og området byr på et vell av turstier og sykkelstier. Du kan også padle kajakk. Ønsker du å lage middag selv, er det grilling utenfor campingvognen. Det er også mulig å kjøpe mat og snacks fra en matvogn i nærheten.

Hatta ligger omtrent halvannen times kjøretur fra Dubai sentrum. Området er en del av Hajar-fjellene, som strekker seg over 700 km og er den høyeste fjellkjeden i den østlige delen av Den arabiske halvøy.

Handle gull og krydder som lokalbefolkningen

Hvis du vil under huden på den lokale kulturen i Dubai, må du ta den tradisjonelle abra-båten over kanalen for å besøke gamlebyen, Deira. Her finner du både krydder- og gullsouken, som er en opplevelse for alle sanser.

Enten du planlegger å kjøpe noe å ta med hjem eller ikke, er det en spesiell opplevelse å gå gjennom de fargerike gatene og se på smykker, krydder og røkelse. Etter besøket passer det å avslutte med en rimelig middag på et av de tradisjonelle spisestedene i området, hvor du kan få alt fra falafel og kebab til indisk og pakistansk.

Finn zen i den pulserende byen

For de som har lyst til å senke tempoet på ferien, er velværesenteret SEVA et godt valg. Her kan du skjemme bort kropp og sinn med blant annet yoga, meditasjon og lydterapi.

Det er også mulig å bestille et plantebasert måltid i hagen på stedet, samt bestille astrologiske opplesninger. Det er også ulike arrangementer her, slik som fullmånemeditasjoner og helbredelser.

Kulinarisk opplevelse i frodige omgivelser

På restauranten The Farm kan du spise frokost, lunsj eller middag i en frodig grønn oase omgitt av tropiske planter.

Menyen byr på et stort utvalg retter inspirert av både europeisk og thailandsk mat, slik som ulike eksotiske salater, supper og varme retter samt ferske juicer og et stort utvalg frokostretter.