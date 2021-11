For fjerde gang på rad toppes listen av Hamburgs Miniatur Wunderland, en miniatyrverden med verdens største modelljernbane.

Som i fjor er det også Europa-Park i Rust og Neuschwanstein slott i Bayern som kaprer andre- og tredjeplassen. Andre attraksjoner som posisjonerer seg på topp ti i 2021, er fornøyelsesparken Phantasialand Brühl, Rothenburg ob der Tauber, Den romantiske ruten, det historiske Dresden, Berlin, nasjonalparken Schwarzwald og kriminalmuseet i Rothenburg.

Tysklands Nasjonale Turistkontor (DZT) presenterer rangeringen i en pressemelding.

– Den store interessen i kåringen viser at merkevaren «Ferielandet Tyskland» og dets turistaktører er sterke og motstandsdyktige også i krisetider. Avstemmingen formidler et autentisk bilde av turistmål i Tyskland som er særlig populære og etterspurte. For våre partnerne innen tysklandturisme er plasseringene et kvalitetsstempel som de bruker i internasjonal markedsføring, sier administrerende direktør i DZT, Petra Hedorfer i pressemeldingen fra Tysklands Nasjonale Turistkontor.

Siden 2012 har besøkende på www.germany.travel i et fritekstfelt kunnet stemme på sitt favorittreisemål i Tyskland. Ut fra denne dataen utvikler så DZT topp 100-kåringen. I år har DZT strukturert resultatene i følgende kategorier: byer, opplevelsesverdener, fornøyelses- og dyreparker, museer, julemarkeder, naturens høydepunkter, nasjonalparker, borger og slott.

Årets topp tre totalt

1. plass. Miniatur Wunderland Hamburg

For akkurat 20 år siden gikk startskuddet for miniatyrverdenen med verdens største modelljernbane. Omtrent 20 millioner gjester fra hele verden har hittil besøkt den stadig voksende modellverdenen i Hamburgs Speicherstadt, som seks ganger har blitt tatt opp i Guinness rekordbok.



Europa-Park Rust. Foto: AFP / NTB

2. plass. Europa-Park Rust

Tysklands største fornøyelsespark med over 100 karuseller og show, opplevelsesbadet Rulantica og seks temahoteller med mange restauranter og spatilbud. Virtuelle verdener møter gjestene i VR-opplevelsesrommet YULLBE, mens middagsshow kombinerer stor underholdning med gastronomisk nytelse.



Neuschwanstein slott. Foto: AFP / NTB

3. plass. Neuschwanstein slott

Etter modell fra en historisk ridderborg, fikk Ludwig den II reist slottet på en fjellklippe med Alpene som kulisse i 1869. Dette er et av Ferielandet Tysklands mest kjente attraksjoner. Omtrent 1,5 millioner mennesker besøker eventyrslottet årlig for å la seg fascinere og inspirere.



Topp fem etter kategori

Byer

Rothenburg ob der Tauber Dresden Berlin München Hamburg

Opplevelses-verdener

Miniatur Wunderland Hamburg

Fornøyelsespark Haus Meissen

Badekomplekset Therme Erding

Karls Erlebnisdorf Rövershagen

Autostadt Wolfsburg

Fornøyelses- og dyreparker



Europa-Park Rust

Phantasialand Brühl

Fornøyelsespark Ravensburger Spieleland

Legoland Deutschland Resort Günzburg

Hellabrunn Zoo i München





Museer



Kriminalmuseet i Rothenburg ob der Tauber

Tysklands spionmuseum

Museumsøya Berlin

Klimahuset i Bremerhaven, 8° Ost

August-Horch-museet





Julemarkeder



Reiterlesmarkt i Rothenburg ob der Tauber

Christkindlesmarkt i Nürnberg

Christkindlmarkt i München

Julemarkedet i Rotenburg a. d. Fulda

Julemarkedet ved Charlottenburg slott i Berlin





Naturens høydepunkter



Øya Rügen

Bodensee med øyene Mainau og UNESCO-kulturarven Reichenau

Moseldalen

Zugspitze

Øya Sylt





Nasjonalparker



Nasjonalpark Schwarzwald

Nasjonalpark Berchtesgaden

Nasjonalpark Saksiske Sveits

Nasjonalpark Harz

Nasjonalpark Eifel



Borger og slott

Slott Neuschwanstein

Slott Heidelberg

Borg Eltz

«Slott og Parker i Potsdam og Berlin»

Borg Cochem