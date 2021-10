Høyt til værs i Nord-Tyskland

Våghalser og adrenalinjunkier har med andre ord mye å glede seg til ved et besøk

i Mecklenburg-Vorpommern.

På den populære ferieøya Rügen bygges en svevende utkikksplattform som skal stå ferdig sommeren 2022. I byen Schwaan, ikke langt unna Rostock, har en klatre- og opplevelsespark på 60 000 kvadratmeter åpnet. Parken kan skilte med Nord-Tysklands lengste zipline på 116,5 meter!

Kletter- & Erlebniswald Schwaan har syv klatrebaner med forskjellige vanskelighetsgrader, slik kan både barn og viderekomne få kjenne høy puls. En parkourbane snor seg også mellom tretoppene.

– Den nye klatreparken har virkelig noe for hele familien. Lokasjonen gjør det perfekt å kombinere en ferie i Rostock eller på Rügen med et besøk her, sier Joelle Janz, turistsjef for Tysklands Nasjonale Turistkontor (DZT) i Norge i en pressemelding.

Klatreparken er under utbygging. Den vil også ha et opplevelsessenter og en skogterrasse hvor du kan slappe av og nyte utsikten.

Svevende utkikksplattform

Fra Schwaan er det ikke langt til Tysklands populære ferieøy Rügen. Her bygges en annen spektakulær konstruksjon, rett ved øyas berømte krittklipper. Den nye utkikksplattformen kommer til å «sveve» 18 meter over de berømte klippene – dette er garantert ikke noe for gjester med høydeskrekk!

– Det er ingen tvil om at dette imponerende byggverket vil bli et tilskudd til området. Naturen her er helt unik og på UNESCOs verdensarvliste, sier Janz.

Utkikksplattformen har vært under planlegging i ti år og skal erstatte den gamle plattformen, som ligger direkte på krittklippen ved besøkssentret i nasjonalparken Jasmund. Stedet besøkes årlig av 300 000 gjester, noe som fører til for stor belastning på krittklippen.

Den nye utkikksplattformen er designet som en hengebro formet som en løkke. Selve plattformen blir 90 meter lang og 60 meter bred og vil gi en uovertruffen utsikt over klippene Königsstuhl og Viktoria. Prosjektet vil koste 7,6 millioner euro og forventes ferdigstilt sommeren 2022. Königstuhl stenges for besøkende i slutten av 2021.

– Det fins fortsatt utallige grunner til å besøke Rügen og nasjonalparken Jasmund selv om Königsstuhl holdes stengt for en periode, understreker Janz.

Jasmund nasjonalpark Foto: Nationalpark-Zentrum Königsstuhl Sassnitz GmbH/ Peter Lehmann

Tysklands minste nasjonalpark

Nasjonalparken Jasmund ble grunnlagt like etter gjenforeningen i 1990 og er med sine 30 kvadratmeter Tysklands minste nasjonalpark. Til tross for sin lille størrelse har området et rikt dyre- og planteliv. På engene vokser fredede orkidésorter som marisko. På og i jorden lever 1 000 forskjellige billearter, og på himmelen kan du være heldig å se en av de sjeldne havørnene.

Selv om Königsstuhl ikke er tilgjengelig, kan du fortsatt nyte synet av krittklippene og de over 700 år gamle bøkeskogene ved Stubnitz. Det naturskjønne området oppleves best på sykkel eller til fots, for eksempel via den 8,5 kilometer lange vandreruten som løper langs den imponerende klippekysten og gjennom de grønne bøkeskogene. Sykkelentusiaster kan velge mellom flere sykkelruter gjennom området.

Trenger du litt kultur etter naturopplevelsene, er piratkløfta (Piratenschlucht) i Sassnitz, de slaviske vollene i Herthasee eller Caspar David Friedrich-utstillingen på Greifswalder Stadtmuseum på fastlandet gode forslag til kulturelle avbrekk.