Det blir julemarked i Lübeck i år

Grunnet pandemien ble de fleste tyske julemarkedene avlyst i 2020. I år har det vært usikkert hvilke av de populære julemarkedene som ville finne sted som normalt da det avhenger av aktuell smittesituasjon og påfølgende restriksjoner i delstatene.

Frankfurt , München og Nürnberg er blant byene som har annonsert at julemarkedene vil arrangeres i år og nå kommer også Lübeck med den gledelige nyheten.

Jule-jube i Lübeck

– Vi gleder oss veldig over å kunne ønske besøkende velkomne ved julemarkedet i år. De aktuelle koronarestriksjonene gjør det mulig for Lübeck å arrangere julemarkedet uten begrensninger i antall stander, men vårt smittevernkonsept vil naturligvis ta hensyn til den aktuelle situasjonen når markedet åpner, forteller Barbara Schwartz, markeds- og innholdssjef ved Lübeck und Travemünde Marketing GmbH i en pressemelding.

Lübecks julemarked holder fast i tradisjonene Foto: LTM / Jens Koenig

Ekte julestemning

Julemarkedet i Lübeck finner sted i gamlebyen, som er lokalisert på en øy midt i byen. I år vil også barnefamilier ha muligheten til å oppleve ekte adventstemning i juleeventyrlandet i Hansamuseet.

– Dette er en gledelig nyhet! Julemarkedene i Tyskland er svært populære blant norske turister og vi håper at mange nordmenn ønsker å ta turen til for eksempel Lübeck i år. Det er ikke uten grunn at den kalles Nordens juleby – her vil dekorasjonene, stemningen og duften av bakte epler, Glühwein, ristede mandler og grillede pølser garantert gi julestemning, sier Joelle Janz, turistsjef for Tysklands Nasjonale Turistkontor (DZT) i Norge i pressemeldingen.