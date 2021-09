Det finnes hele 200 naturlige grotter på øya – et usynlig og unikt underjordisk landskap med duse nyanser av brunt, beige og rødt – og de er kjent for både mangfoldet og skjønnheten.

Mallorca er ikke bare vakkert på overflaten, det er også overraskende vakkert under jorden. På Mallorca finner du et av Europas største grottesystem, med en imponerende geologisk rikdom. Dråpesteiner, såkalte stalaktitter og stalagmitter, har skapt et trolsk rike med fantastiske kunstferdige formasjoner som kan gi selv den mest bereiste turist hakeslepp.

Fundació Mallorca Turisme, Mallorcas turistråd, anbefaler fem av grottene det er lettest å ta seg til og utforske.

Las Cuevas de Artá

Las Cuevas de Artá ligger i en bratt bergvegg, og du tar deg inn gjennom en majestetisk, naturlig inngang.

Grotten er en av de Europas høyeste, med stalaktitter i vidunderlige formasjoner og gigantiske proporsjoner i det buede taket. Et stykke inn i grotten møtes besøkende av en 22 meter høy søyle, den såkalte «Queen of Columns».

Andre høydepunkter under grottevandringen er lys- og lydshowet «The Inferno», samt de diamantlignende steinene man kan se langs veien.

Fra grotten har man også bergtagende utsikt over havet og skrentene i området. Grotten ligger ved stranden i Canyamel nordvest på øya.

Cuevas del Drach – Dragegrottene

I Dragegrottene, som ligger i utkanten av Porto Cristo, finnes en av verdens største underjordiske innsjøer: Martelsjøen er 117 meter lang, 30 meter bred og 14 meter dyp.

Den spektakulære innsjøen brukes noen ganger som konsertscene, og det er til og med mulighet for båtturer på den.

Ved siden av grottenes majestetiske underjordiske sjøer og hulene med gigantiske dråpesteinformasjoner er også belysningen i grottene noe utenom det vanlige. Den katalanske ingeniøren Carles Buigas, kjent som «lysmagikeren», står bak den utrolige lyssettingen.

Las Cuevas dels Ham

Las Cuevas dels Ham, som også ligger i Porto Cristo, har fått navn etter grottenes trelignende formasjoner, som kan minne om fiskekroker («ham»).

De merkelige klippeformasjonene er delvis skapt av havstrømmene og delvis av edderkoppenes fremferd.

Grottene ble oppdaget av den mallorkanske speleologen Pedro Caldentey i 1905, og akkurat som i Dragegrottene finnes det her en innsjø, der det lever små forhistoriske krepsedyr.

Ved besøk i grotten er det også mulig å overvære klassiske konserter der musikerne sitter i en opplyst båt på sjøen.

Las Cuevas del Campanet

Las Cuevas del Campanet er en vakker grotte som kjennetegnes av de tynne, hvite dråpesteinformasjonene og kalkstein fra mesozoisk tid, også kjent som dinosaurenes tidsalder. Grottene har også stor vitenskapelig og historisk interesse, ettersom de huser stedegne grotteinsekter. Her er det også funnet rester etter Myotragus balearicus, et dyr som døde ut for 5000 år siden og er i slekt med dagens sauer.

Las Cuevas de Génova

Las Cuevas de Génova ligger i hovedstaden Palma på 36 meters dyp og har unike steinformasjoner som ligner koraller. Ifølge studier fra University of the Balearic Islands ble de unike steinformasjonene, som består av magnesiumklynger, dannet for ca. fire millioner år siden.

