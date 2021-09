7 nye hoteller i Dubai

Dubai Tourism har sendt oss bildene av sju av hotellene som åpner dørene i Dubai senere i år.

Th8 Dubai

The8

Hotellet Th8 Dubai åpner på ikoniske Palm Jumeirah i slutten av 2021.

Her får gjestene en kombinasjon av byens puls og avslapning på stranden. Hotellet har 161 rom og suiter, et evighetsbasseng, vannsportsfasiliteter og en strandrestaurant med utsikt over Palm Jumeirah og Dubais skyline.

Hilton Dubai Palm Jumeirah

Hilton Dubai Palm Jumeirah

I oktober 2021 åpner Hilton Palm Jumeirah dørene på vestsiden av «palmens» stamme.

Hotellet har en egen barneklubb, og med beliggenhet nær Aquaventure Waterpark er det et opplagt valg for barnefamilier.

Alle rommene har egen balkong, og hotellet har flere restauranter og spisesteder, inkludert en amerikansk grillrestaurant og en smoothiebar på stranden.

The Royal Atlantis Resort & Residences

The Royal Atlantis Resort & Residences

Om kort tid vil det populære Atlantis The Palm få et søsterhotell ved navn Royal Atlantis Resort & Residences, som ligger rett ved siden av.

På den nye resorten finner du ikke mindre enn 17 forskjellige restauranter, hvor du blant annet kan nyte kjendiskokken Gordon Ramseys oppskrifter på restauranten Bread Street Kitchen eller besøke den 2-stjerners Michelin-restauranten Dinner by Heston Blumenthal. Resorten vil ha til sammen 795 suiter og 231 rom.

Dubai Edition

Dibai Edition

Dubai Edition åpner et nytt hotell i sentrum av Dubai i andre halvdel av 2021.

Det blir kjedens andre hotell i Midtøsten. Hotellet ligger rett overfor Dubai Mall og er derfor et godt utgangspunkt for en storbyferie, med lett tilgang til flotte restauranter og internasjonale så vel som lokale shoppingmuligheter.

Ettermiddagene kan tilbringes i hotellets spaområde, som tilbyr ulike avslappende behandlinger. Hotellet har 275 rom og suiter.

Rixos Jewel of the Creek

Rixos Jewel of the Creek

Rixos Jewel of the Creek Hotel åpner i slutten av 2021 og ligger i Jewel of the Creek-bygningskomplekset i Port Saeed-området, nær Dubai internasjonale lufthavn.

Rixos Jewel of the Creek har 770 rom og suiter, samt en rekke restauranter med smaker fra hele verden. Her finner du også innendørs og utendørs sportsfasiliteter, et velværesenter og et evighetsbasseng.

Marriott Resort Palm Jumeirah

Marriott Resort Palm Jumeirah

Det første Marriott Resort i Dubai på Palm Jumeirah åpner også snart.

Hotellet ligger få skritt fra den nyåpnede strandpromenaden, hvor gjestene kan nyte dagene på hotellets private strand.

På hotellets restauranter kan du for eksempel smake på koreanske grillretter eller nyte peruansk snacks. Hotellet har 608 rom og spa- og treningssenter.

25hours Hotels One Central

25hours Hotels One Central

Boutiquehotellet [HEJ1] 25hours Hotels åpner dørene i Dubai World Trade Centre i sentrum av Dubai i løpet av høsten.

Hotellet har 434 rom, som alle er innredet med sitt eget tema. Du kan blant annet bo i et rom med beduintema eller et rom innredet i glampingstil.

Hotellet har også fire restauranter, en koselig kafé og en takterrasse med utsikt over Dubai sentrum.