Mallorcas natur består av fjellområder, klipper langs sjøen, skog og våtmark. Dette gjør øya til hjemsted for mer enn 350 fuglearter.

– Derfor er øya også godt besøkt av fugleentusiaster, som kommer hit for å beundre og studere fuglenes oppførsel, fjærdrakt, farger og sanger, skriver Fundació Mallorca Turisme, Mallorcas turistråd, i en pressemelding.

Midt i trekkfuglruten



Mallorcas geografiske beliggenhet midt i den vesteuropeiske trekkfuglruten gjør sammen med det varierte naturlandskapet øya populær blant fugleentusiaster. For her er det mulig å få øye på over 350 forskjellige arter av både standfugler og trekkfugler.

Naturreservatene S'Albufera de Mallorca, Albufereta og Salobrar de Campos er blant de mest populære stedene for fugletitting.

Her kan man blant annet være så heldig å få øye på fiskeørn og svarte gribber som er truet andre steder, samt eleonorafalk, haukørn og purpurhegre.

Øya er også hjemsted for endemiske arter som sangfugler og balearlire.

Naturreservatet S'Albufera

Naturreservatet S'Albufera er med sine 1600 hektar det største våtmarksområdet i Balearene. Området ligger mellom Port d' Alcudia og Can Picafort. Området ble erklært et naturreservat i 2001 på grunn av den høye konsentrasjonen av, og den store betydningen for, trekkfugler.

Her kan du blant annet møte rørtrommer, stylteløpere og sothøner om sommeren, samt ender og hegrer om vinteren. Flere ruter er laget spesielt for fuglekikkere. Sykkelruten gjennom området er blant de mest populære.

Parc Natural S Albufera de Mallorca. Foto: Fundació Mallorca Turisme

Fjellområdet Serra de Tramuntana

Det største beskyttede naturområdet på øya er Serra de Tramuntana, som i 2011 kom med på UNESCOs verdensarvliste.

Dette er et av de mest uberørte områdene på Mallorca og dermed et ideelt sted for fugler å bosette seg eller tilbringe tid før de flyr til andre destinasjoner. Her bor blant annet truede arter som fiskeørn og svarte gribber.

Serra de Tramuntana er det største beskyttede naturområdet på Mallorca. Foto: Fundació Mallorca Turisme

Naturområdet Es Trenc – Salobrar de Campos

Sørøst på Mallorca ligger det naturlige klittområdet Salobrar de Campos, hvor man blant annet finner saltutvinningsdammer. Det beskyttede økosystemet er et paradis for fugler som bruker stedet som henholdsvis hvile- og hekkeplass.

Her kan du for eksempel være så heldig å få øye på flamingoer, fiskeørn og sivhauker.