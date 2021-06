Unionsleden - nyåpnet sykkelrute fra Norge til Sverige

Unionsleden er resultatet av et tett samarbeid på tvers av grensene, og når grensen igjen åpner står den klar til å tas i bruk av sykkelglade turister.

Siden 2016 har Grensekomiteen Värmland-Østfold og Årjäng Kommune jobbet med en ny sykkelvei mellom Norge og Sverige, som har fått navnet Unionsleden. I dag åpner sykkelveien for turister.

Med koronapasset innen rekkevidde kan du snart sykle den splitter nye ruten over til naboen. Under korona har Sverige og Norge vært adskilt en god stund, og en felles sykkelstrekning mellom landene er med på å styrke det gode naboskapet landene i utgangspunktet har. Følg med på Opplev Sverige for oppdaterte reiseråd til Sverige.

- Etter et langt og vel gjennomført arbeid med prosjektet så ser jeg fram til å se syklister på veien. Enda gøyere blir det når grensene åpnes igjen og det går an å sykle hele ruten. Dette er et eksempel på hvordan vi kan arbeide med relasjoner over grensen etter pandemien, sier Daniel Schützer, ordfører i Årjäng kommune i en pressemelding.

Unionsleden byr på vakker natur på begge sider av grensen, med dype skoger, rikt kulturlandskap, glitrende innsjøer og idylliske byer. Foto: Opplevsverige.no

Historisk sykkelrute

Unionsleden mellom Moss og Karlstad, strekker seg 350 kilometer gjennom flere kommuner i tidligere Østfold og over til Sverige og regionen Värmland og deler av Vest-Sverige. Veien er ferdig skiltet i begge land og klar til å ta imot sykkelglade gjester i sommer.

Ruta byr på vakker natur på begge sider av grensen, med dype skoger, rikt kulturlandskap, glitrende innsjøer og idylliske byer. Området har et rikt dyreliv med blant annet elg, rådyr, rev og mye annet spennende som kan dukke opp underveis - og du er aldri langt fra et forfriskende bad eller fine rasteplasser med utsikt.

Navnet Unionsleden har strekningen fått etter den norsk/svenske unionen som ble etablert i Moss i 1814 og som ble oppløst i Karlstad i 1905. Langs sykkelveien finnes severdigheter knyttet til unionens historie, men også spennende kunstgallerier, et whiskydestilleri, «Sveriges vakreste utedass», gårdsbutikker og slusemiljøer.

Naturen står selvfølgelig i fokus på turen og det finnes mange alternativer når det kommer til uteaktiviteter, som padling, vandring, båtturer og flotte fiskevann underveis. Det mangler heller ikke på utvalg av overnattinger langs veien, her kan du velge blant hotell, herregårder, hytter, camping og B&B.

Det mangler ikke på utvalg av overnattinger langs Unionsleden, her kan du velge blant hotell, herregårder, hytter, camping og B&B. Foto: Unionsleden

Planlegging og etapper

Sykkelveien går langs lite trafikkerte og asfalterte småveier, grusveier og sykkelstier. Kartvektøyet på nettsiden gir deg alt du trenger av nyttig informasjon om både underlag og nivåforskjeller. Oversikten gjør det enkelt å planlegge for matstopp, overnatting og rast underveis.

Unionsledens etapper:

Strekning 1 – 45/53 km fra Moss til Askim



Strekning 2 – 57 km fra Askim til Töcksfors

Strekning 3 – 41 km fra Töcksfors til Lennartsfors



Strekning 4 – 46 km fra Lennartsfors til Bengtsfors



Strekning 5 – 43 km fra Bengtsfors til Edsleskog

Strekning 6 – 60 km fra Edsleskog til Borgvik

Strekning 7 – 50 km fra Borgvik til Karlstad