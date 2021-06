Makrell, torsk, sei og lyr: Hvordan lykkes med havfiske i sommer

Sommeren er en populær tid for havfiske der mange kaster ut snøret i håp om å få napp. Da er det en fordel å være riktig utstyrt.

Som allemannsrett har fritidsfiske i sjøen lange tradisjoner her i Norge sammenlignet med de fleste andre land i Europa. Det å kunne være ute i naturen har en beviselig positiv effekt på både fysisk og mental helse, der hemmeligheten ligger i kombinasjonen naturopplevelser, avkobling og engasjement i en hobby. Og hvis du er heldig, får du med deg fisk hjem til middag.

I motsetning til for eksempel Danmark, der du må betale fiskeavgift for å bruke fiskestang i sjøen, slår den norske allemannsretten fast at du har lov til å fiske saltvannsfisk med stang eller snøre hele året rundt, uavhengig om du gjør det fra land eller i en båt.

Samtidig er det viktig å huske at det er andre regler som gjelder om du skal fiske i innsjøer, der fiskeretten tilhører grunneieren. Da må du ente ha grunneiers tillatelse eller skaffe deg et fiskekort. Det sistnevnte er enkelt å skaffe.

Makrell er en svært ettertraktet art både i kommersielt fiske og i sportsfiske. Fisket etter makrell foregår hovedsakelig i sommerhalvåret. Foto: Colourbox.com

Litt vanskeligere kan det være å få napp på kroken, men det finnes heldigvis gode tips til hvordan du kan styrke muligheten til å kjenne den umiddelbare gleden og spenningen idet det rykker til i den andre enden av snøret.

Vi spurte Anders Henriksen i Friluftsmagasinet AS til å komme med tips til hva man som nybegynner bør investere i av utstyr med tanke på sjøfiske.

– I sjøen brukes tyngre sluker enn i ferskvann, derfor er det vanlig med stenger i slukvekter 15-40 gram, forteller han til ABC Brand Studio.

– De som fisker i sjøen, fisker stort sett makrell utover sommeren, fortsetter han.

