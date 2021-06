Satser på knallsommer på Anno-museene

Museet planlegger en aktiv sommer med mange tradisjonelle jakt- og fiskedagsaktiviteter, i hovedsak utendørs. Juli var en rekordmåned for Norsk

skogmuseum i fjor. I likhet med Glomdalsmuseet, Domkirkeodden, Klevfos industrimuseum og flere andre av Annos museer i «gamle Hedmark», virket den gode plassen i kombinasjon med kulturhistorie, læring og opplevelser, attraktivt på allerede da pandemitrøtte tilreisende og lokale.

- Selvsagt gleder vi oss til å kunne fylle museumsområdet med tusenvis av besøkende samtidig, men det får bli tidligst i 2022. I år blir det pandemitilpasset, med mange tradisjonelle aktiviteter folk vil kjenne igjen fra De nordiske jakt- og fiskedagene, spredt utover hele sommeren, forteller Andersen i en pressemelding.

Elverumsutstillingen arrangeres 14.-15. august 2021. Foto: Bård Løken/Anno

Hundeutstilling i august

Den tradisjonelle jakthundutstillingen, Elverumsutstillingen, som Norsk skogmuseum arrangerer sammen med Norges jeger- og fiskerforbund, skal gjennomføres 13. – 15. august. Trinnene i gjenåpningsplanen av landet avgjør hvilken størrelse og form utstillingen får.

- Slik det utsiktene er nå, og med hele museumsområdet til rådighet, ligger det an til å kunne bli et knallarrangement både for to- og firbeinte, smiler Andersen.

Museet jobber også med å tilrettelegge for en «handlegate» eller et torg der forskjellige utstillere kan møte publikum gjennom sommeren.

Norgesferie og Sommerkort

Spådommer og markedsføring i reiselivet peker mot Norgesferie for de fleste.

- Kanskje vil enda flere komme til Innlandet i år enn i fjor? Mange gjorde unna «fjord og fjell» i 2021. I tillegg til aktiviteter på museet, vil vi i sommer tilby flere reise- og opplevelsespakker sammen med andre aktører i regionen. Det kan bli et spennende tilskudd til reiselivet i Innlandet, tror Andersen, som også mener at Anno sommerkort er noe både lokale og tilreisende bør få øynene opp for.

- For en billig penge kan du besøke alle Anno-museene så mange ganger du vil gjennom sommeren. I tillegg får du halv pris på Atlungstad brenneri, Norsk skogfinsk museum, Norsk fengselsmuseum, Folldal gruver og Huset Aukrust. Vi håper dette vil føre til at flere folk går mer på flere museer – Hedmark har mange kulturhistoriske perler, avslutter Andersen.