Tidlig om morgenen den 15. august 1326 ble en mann banket opp og drept fordi han kastet skinn fra ål på gata. Et nytt, interaktivt kart presenterer over 140 grufulle drap i middelalderens London.

142 drap er presentert og plottet inn på et interaktivt og historisk kart over Londons bykjerne slik byen fortonet seg i middelalderen.

Drapene fant sted i årene mellom 1300 og 1340, og inkluderer blant annet den tragiske historien om Roger Styward, fiskehandleren som ble banket opp og forlatt død på gaten ved kirken St Mary-le-Bow om morgenen den 15. august 1326. Motiv? Han hadde kastet åleskinn på gata.

Andre beretninger inkluderer en sjalu prest som drepte konas elsker, gatemusikanten som ble drept fordi han spilte musikk midt på natten - og et parti sjakk som utartet seg og endte med drap i en bolig ved dagens Cannon Street om kvelden mandag 12. mars 1301.

Interaktivt kart



Det er forskere ved Universitetet i Cambridge som har dykket ned i historiske arkiver og funnet eksempler på de verste hendelsene fra Londons brutale middelalder.

Hvert drap er deretter markert på et interaktivt kart med det megetsigende navnet London Medieval Murder Map.

Markører viser åsted, tidspunkt og mer detaljer om hvert drap - til inspirasjon både for den historieinteresserte og for turister som ønsker å oppsøke de mer mørke og morbide stedene av den engelske hovedstadens rike historie.

Voldelig tid



Særlig rundt Cheapside, i området fra St. Pauls katedral mot det som i dag er City of Londons finansdistrikt, ser det ut til å ha gått hardt for seg i middelalderen med over 25 registerte mord. På 1300-tallet var Cheapside byens hovedmarked.

Nord for St. Pauls katedral ligger gaten Aldersgate, der har tjenesten oppført syv drap.

Fire drap er registrert ved Tower of London, og ved London Bridge har historikerne funnet beretninger om to mord i 1300-tallets London. Blant annet historien om en bareier som ble knivdrept etter å ha vunnet et parti backgammon.

Kartet viser at de mest voldelige dødsfallene som regel fant sted på søndager, og i 92 prosent av tilfellene var gjerningspersonene menn.

Ifølge forskerne hadde middelalderens London en 20 ganger høyere drapsrate enn nåtidens britiske byer av samme størrelse.

Sjekk kartet her. Vær obs på at du kan gjøre mer spesifikke søk i menyen øverst på siden.

