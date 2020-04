Italienske Alitalia reddet fra konkurs av coronakrisen

Coronapandemien og de påfølgende reiserestriksjonene har ført til nærmest full stans i flytrafikken. Selskaper er blitt satt mer eller mindre på bakken og flyplassene verden over minner mer om lagerplasser for parkerte flymaskiner. Nylig kom nyheten om at Norwegian-selskaper i Sverige og Danmark så seg nødt til å begjære seg konkurs.

Økonomisk krise er noe italienske Alitalia ikke er ukjent med, det nasjonale flyselskapet havnet i alvorlig krise da luftfartsindustrien opplevde en nedgang i 2001 og tre år senere var det på konkursens rand. Tiden etter har vært preget av konflikter mellom selskapets ledelse og de ansattes fagforeninger, noe som har resulterte i flere ulovlige streiker.

Lenge har det vært spekulert i om selskapet ville komme til å bli kjøpt opp av Air France, men så kom den uventede redningen i form av coronakrisen.

Nå melder flysmart24.no at den italienske regjeringen varsler at den tar over selskapet med virkning fra juni. Tidligere har staten hatt en eierandel på 49 prosent etter at de overtok selskapet i 1961.

– Så fikk sagaen om Alitalia en forholdsvis lykkelig slutt. Staten tar over 100 prosent og flåten blir redusert fra 112 til cirka 90 fly. Det vil nok også bety noe kutt i antallet ansatte og ruter, kommenterer den norske flyanalytikeren Hans Jørgen Elnæs til flysmart24.no.

Det er enn så lenge usikkert om den italienske stat vil komme til å endre navn på flyselskapet med ni liv.