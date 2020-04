Coca-Cola rammes hardt av coronapandemien

Historien om det som er blitt verdens mest kjente leskedrikk, startet i 1886 da apotekeren John Pemberton eksperimenterer for å finne en kur mot hodepine. Det han derimot kom opp med, var en sirup som han blandet med vann og kullsyre. Han ga produktet navnet Coca-Cola og de første flaskene ble solgt i et apotek i Atlanta.

Siden den gang har Coca-Cola blitt verdens største brusmerke. På Forbes liste over verdens mest verdifulle varemerker, ligger Coca-Cola på en femteplass, bak teknologiselskapene Apple, Google, Amazon og Microsoft.

Men nå knaker det stygt i økonomien til brusen som i Norge ble solgt første gang i 1926. Halvparten av selskapets totale inntekter kommer som følge av salg til tørste struper på restauranter, teatre og kinobygg, idrettsarenaer og utallige arrangementer verden rundt. Coronapandemien har imidlertid raskt og effektivt tvunget disse aktørene til å midlertidig stenge dørene på ubestemt tid.

Nå melder Coca-Cola Corporation at de har solgt 25 prosent mindre globalt siden begynnelsen av april. Ifølge nyhetsbyrået Reuters har selskapet allerede i mars kunngjort at de ikke vil klare å nå årets inntektsmål. Selskapet forventer at den sterke amerikanske dollaren vil komme til å koste dem ytterligere.

I tillegg er flere store sportsbegivenheter blitt utsatt til neste år, blant annet EM i fotball og sommer-OL i Tokyo som begge er tungt sponset av Coca-Cola.

«Foreløpig er det uklart hvordan dette vil komme til å påvirke inntjeningen i andre kvartal og for hele 2020. Imidlertid er det sikkert at det vil ha en betydelig innvirkning på inntektene våre i andre kvartal», heter det i en uttalelse fra selskapet.