Garderobemannen er konkurs

– Vi beklager på det sterkeste ulempene dette medfører deg som kunde, skriver selskapet på sine nettsider.

Det var E24 som omtalte saken først. Til nettstedet sier hovedeier Erik Bøckmann at de har gjort alle mulige tiltak for å overleve krisen. Etter at salget ble halvert i mars ble to butikker lagt ned, åpningstidene ble redusert og de fleste ansatte ble permittert helt eller delvis.

– Vi har jobbet døgnet rundt med å kutte ytterligere ned på kostnader, men må likevel dessverre innse at vi må melde oppbud, sier Bøckmann.

Garderobemannen opplyser også på sine nettsider at det jobbes med å etablere videre drift og at de håper å være tilgjengelig for nye og gamle kunder også i framtiden.

– Vi jobber nå intenst med alle våre samarbeidspartnere for å finne en løsning, og vi håper vi lykkes, sier Bøckmann.

Selskapet Garderobe-Mannen hadde fram til konkursen 97 ansatte og 22 butikker, skriver nettstedet.