Barcelona sliter økonomisk – spillerne nekter å halvere millionlønna

Det pågår for tiden en kamp innad i fotballklubben Barcelona mellom klubbstyret og de midlertidig permitterte fotballstjernene som alle befinner seg i karantene. Det diskuteres gjennomføring av betraktelig lønnskutt i hele klubben, spillerne inkludert.

Klubben ønsker at alle profesjonelle spillere går med på et lønnskutt på hele 70 prosent så lenge coronaviruset gjør at det ikke kan bedrives idrett. Klubbpresident Josep Maria Bartomeu skal samtidig ha vært villig til å gjøre et unntak for A-laget i fotball, slik at deres lønnskutt ikke overstiger 50 prosent.

Daily Mail melder at det til nå ikke er kommet noe grønt lys fra spillerne om å skjære kraftig ned på millionlønningene mens landet er satt i virus-lås i de kommende månedene.

Tjener 6.3 millioner i uken

Da den årlige Football Money League-rapporten fra revisjonsfirmaet Deloitte, som måler klubbenes omsetning, kom i januar, var Barcelona den store vinneren. Klubben omsatte for 840 millioner euro i fjorårets sesong og gikk dermed til topps over klubbene med høyest omsetning i Europa.

Den høye inntekten har også resultert i fete lønninger. Lionel Messi er den store lommepengevinneren – hans basis ukelønn er på solide 6,3 millioner kroner i uken før skatt. I tillegg kommer bonus, inntekter i forbindelse med souveniromsetning og liknende.

Lionel Messi (til venstre), Antoine Griezmann og Luis Suárez mens det fremdeles fantes publikum på tribunene. Foto: Joan Monfort / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Andre som tjener til salt til maten og vel så det, er blant annet Antoine Griezmann som får betalt 3,7 millioner kroner i ukelønn. Luis Suarez lønnes hver syvende dag med 3,6 millioner kroner, mens Gerard Pique tjener anstendige 2,7 millioner kroner i uken.

Inntektene forduftet



Barcelona er ifølge Daily Mail i langt større fare økonomisk enn mange av de andre klubbene i den spanske ligaen. I sin higer etter å bli den første klubben med en årsinntekt på én milliard euro, var Barcelona rause når det kom til store forventninger til økonomisk omsetning da de la frem budsjettet for årets sesong. I tillegg ble det brukt store summer på nye spillere.

Det var allerede en utfordring å skulle oppfylle milliarddrømmen da de første tilfellene av coronaviruset ble registrert i Spania. Nå er all fotball satt på vent samtidig som antallet døde stiger dramatisk.

Billettinntektene er borte som dugg for solen, annonsørene kjemper for egen overlevelse, og lukrative avtaler og TV-kontrakter står på spill. En stund ble kampene gjennomført for tomme tribuner, nå er samtlige spillere midlertidig permittert og satt i karantene.

Klubbpresident Josep Maria Bartomeu var raus med smilet - og ikke minst pengene - da Barcelona sikret seg Antoine Griezmann som ny spiller i 2019. Foto: Emilio Morenatti / AP

Mediene i landet rapporterer at det finnes en særlov som gjør at Barcelona og andre klubber kan slippe å betale en del av spillertroppens lønn så lenge koronapandemien varer, selv uten spillernes godkjennelse.

Torsdag rapporterte Diario Sport at klubbens styre foreslår et lønnskutt på 70 prosent, mens A-laget kan slippe unna med 50 prosent. Men spillerne – representert ved Lionel Messi, Gerard Pique, Sergio Busquets og Sergio Roberto – har foreløpig ikke villet gå med på forslaget.

Ifølge radiokanalen RAC1, som siteres i en rekke spanske medier, er de villige til å godta en lønnsreduksjon på 30 prosent for resten av sesongen.

Daily Mail skriver at Josep Maria Bartomeu, presidenten i Barcelona, ikke har utelukket at man vil kunne klare å inngå en avtale med spillerne. De skriver videre at enkelte spillere mener de ikke skal måtte ta den største byrden for den vanskelige økonomiske situasjonen som klubben er havnet i. De skylder samtidig på dårlig ledelse som medvirkende årsak til at klubben ikke er sterk nok til å takle motgangen.

Krisepakke skal redde spanske klubber

I går kom beskjeden om at Spanias Fotballforbund (RFEF) har lansert en redningsplan ved hjelp av landets egne banker. Bankene har lagt opp til at klubbene har tilgang på en kassekreditt verdt 500 millioner euro.

– Vi ønsker å strekke ut en hjelpende hånd til profesjonell fotball, sier RFEFs president Luis Rubiales.

Kassakreditten er tenkt til de to øverste ligaene. Pengene kan tilbakebetales innen fire, fem eller seks år. Den siste kampen i La Liga ble spilt 10. mars. Ingen vet når den neste blir spilt.

Nylig gikk Spania forbi Kina i antallet døde som følge av coronaviruset og har nå det nest høyeste dødstallet i verden etter Italia – 4.089 er til nå bekreftet døde og totalt er det meldt om litt over 56.000 smittetilfeller.

I hovedstaden Madrid, som er episenteret for Spanias coronautbrudd, er det så mange som dør at myndighetene har etablert et midlertidig likhus på en skøytebane, rapporterer New York Times.