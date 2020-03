Ulrikke Brandstorp kritisk til NRKs MGP-avgjørelse

– Drømmen min er knust. Jeg har full forståelse for at Eurovision 2020 er avlyst på grunn av coronaviruset, men jeg håpet i det lengste at NRK ville gjøre som mange andre land og støtte sin artist ved å sende artisten til Eurovision i 2021 med ny låt, har artisten skrevet på sosiale medier ifølge Aftenposten.

Etter at årets Eurovision Song Contest ble avlyst på grunn av coronavirusutbruddet, har flere europeiske land valgt å sende den vinnende artisten fra årets nominasjonskonkurranse, men med ny låt. NRK velger imidlertid å arrangere Melodi Grand Prix helt på nytt.

– Med utgangspunkt i den situasjonen musikkbransjen nå står oppe i, er det viktigere enn noen gang å ivareta denne rollen og vise fram bredden av norske artister og nyskrevne låter, sier fungerende underholdningsredaktør Christine Rezak Resar i NRK.