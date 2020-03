1,6 millioner nordmenn i faresonen: – Vi oppfordrer ikke til total isolasjon

Sammen med fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, la helseminister Bent Høie (H) fram en ny liste med råd til personer i sårbare grupper og deres pårørende.

Under pressekonferansen sa Høie ikke ønsket å skape unødig frykt blant personer i disse gruppene, men understreket at det er viktig at alle nå tar nødvendige forholdsregler.

– De fleste i risikogruppene som blir smittet, blir friske igjen, la han til.

– Vi oppfordrer ikke til total isolasjon, men gir tydelige råd om hvordan de kan ferdes i samfunnet på måter som gir liten risiko.

Risikogruppene



Ifølge Helsedirektoratet er dette gruppene som befinner seg i forhøyet risiko for alvorlig sykdom og død dersom de skulle bli smittet med coronavirus:

Eldre (over 65, men især de over 80 år)

Personer med hjertekarsykdom

Personer med kronisk lungesykdom

Personer med nedsatt immunforsvar

Personer med diabetes

Personer med kreft

Basert på upubliserte data kan også røyking og fedme øke risiko

Risikogruppene er overlappende med gruppene som anbefales influensavaksine hver sesong. Røyking og fedme kan også gi økt risiko.

– Totalt dreier det seg om cirka 1,6 millioner mennesker, uttaler fungerende assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

(Saken fortsetter under)

VIDEO: Hva er et virus – og hvordan skiller det nye coronaviruset seg ut?

Råd for beskyttelse



Helsedirektoratete skriver på sine hjemmesider at det kan være klokt for personer som er i særlig risiko å forsterke følgende regler:

Vær hjemme i den utstrekning det er mulig

Hvis du du tegn på sykdom, også kun lette symptomer, så bli hjemme til du er frisk

Hvis du må ut: unngå steder med mange mennesker, ikke bruk offentlig transport, særlig ikke i rushtiden.

Vask hendene ofte og ha en flaske med spritholdig håndesinfeksjon med deg i lommen når du er steder hvor det ikke er lett tilgang på såpe og vann.

Be dine venner, naboer eller familie om å ringe før de planlegger å komme på besøk. Spør dem om de har vært i utlandet siste to uker, om de hoster, har feber eller tungpustethet. Da bør de ikke komme på besøk, men heller bare snakkes på telefon.

Unngå å røre nese, munn og øyne hvis du ikke har rene hender. Viruset kan smitte fra hendene til slimhinnene i nese, munn og øyne.



– Det er viktig at vi alle tar ekstra vare på de sårbare gruppene. Vi vet at det er en tredjedel av oss som har risiko for å bli alvorlig rammet av koronavirus. Følg våre råd, sier Nakstad.

(Saken fortsetter under)

VIDEO: Kronprinsparet deler fra coronalivet

Råd til pårørende



Under pressekonferansen var Høie tydelig på at man ikke skal besøke noen i risikogruppa om du er forkjølet, har feber eller er tungpustet.

For de som er pårørende til personer som er i særlig risiko, har Helsedirektoratet følgende råd:

Vi skal holde deg oppdatert om coronaviruset LES SAKEN

Da gjelder det å være særlig oppmerksom på de generelle reglene for hånd- og hostehygiene,

Begrens fysiske besøk, bruk heller telefon eller internett for å holde kontakt

Ikke reis på besøk til noen med særlig risiko for alvorlig sykdom med covid-19 dersom du har forkjølelsessymptomer, hoste, feber eller tungpustethet.

Hjelp dine pårørende med for eksempel innkjøp av mat. Matvarene må settes utenfor døren og så må man ringe og si fra at de står der og at vedkommende kan ta imot. Husk å holde god avstand.

Hvis du bor sammen med en som er mistenkt eller bekreftet smittet med covid-19 anbefales det å holde minst to meters avstand. Den syke bør hvis mulig oppholde seg og sove i et annet rom. Hvis det er mulig, anbefales det å ha eget bad og toalett. Hvis ikke, er det viktig å ha separat håndkle og egne baderomsartikler.

VIDEO: Ville dyr i spanske byer: – Naturen gjenoppstår