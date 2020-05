Torsdag la regjeringen fram en omfattende tiltakspakke for å opprettholde aktivitet i norsk olje- og gassnæring, og i leverandørindustrien.

– Det gjør vi for å sikre jobber i hele landet. Som følge av coronakrisen står næringen i en svært krevende situasjon, og usikkerheten er stor, sier statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse, hvor tiltakspakken ble presentert.

Hovedelementene i pakken er flere skattetiltak som i praksis innebærer at oljeselskapene får utsatt skatt. Det vil frigjøre cirka 100 milliarder kroner til økte investeringer i 2020 og 2021.

Skattetiltakene vil være en del av revidert nasjonalbudsjett, som kommer i midten av mai. Endringene er midlertidig, og skattepengene vil bli betalt inn på et senere tidspunkt.

– Forslagene vi varsler vil gjøre to ting på en gang: Ta vare på arbeidsplasser i dag, men også legge til rette for den grønne omstillingen vi skal ha gjennom framtiden, sier Solberg.

Fakta om oljepakken: Konkret får selskapene utgiftsføre investeringer, inkludert friinntekten, umiddelbart i særskatten. Friinntekten reduseres fra 5,2 prosent per år de fire første årene til 10 prosent det første året. Dette gjelder for investeringskostnader selskapene pådrar seg i 2020 og 2021, og for investeringer som er omfattet av planer (PUD/PAD) som er innlevert innen utgangen av 2021 og godkjent innen utgangen av 2022, og fram til produksjonsstart. Endringene vil ikke gjelde for investeringskostnader som selskapene pådrar seg etter 2024. Skatteverdien av underskudd i inntektsårene 2020 og 2021 kan utbetales. Departementet vil vurdere forholdet til EØS-avtalen, og regjeringen vil legge fram forslaget i en egen proposisjon for Stortinget 12. mai. Samme dag legges revidert nasjonalbudsjett fram. (NTB)

Solberg: Oljetiltak vil få fart på det grønne skiftet

Statsministeren mener omstillingen som kreves for å få ned klimagassutslipp i Norge er helt avhengig av kompetansen fra olje- og gassnæringen, og leverandørindustrien.

– Vi var på vei mot å bli mindre avhengige av olje- og gassnæringen før denne krisen inntraff. Men kunnskapen og kompetansen som finnes i bransjen er ekstremt viktig for den grønne omstillingen. Tar vi ikke vare på den bransjen nå, risikerer vi å tape viktig kompetanse. Derfor må vi sørge for at bedrifter overlever krisen, sier Solberg.

Hun mener krisetiltakene for oljenæringen vil bidra til å holde tempoet oppe i det grønne skiftet, istedenfor at det bremser opp.

Samtidig som oljetiltakene ble lagt fram, varslet regjeringen en egen grønn omstillingspakke for å styrke norsk næringslivs konkurransekraft i perioden etter coronakrisen.

Den skal legges fram i en proposisjon for Stortinget i slutten av mai, og vil blant annet inneholde økte midler til forskning og innovasjon, og større bevilgninger til Enova og grønn skipsfart.

En strategi for sirkulærøkonomi og en hydrogensatsing skal også inngå i pakken.

SV: – Her ryker titalls milliarder

SV er sterkt kritiske til tiltakspakken regjeringen presenterer torsdag.

– Dette er først og fremst en redningspakke for aksjonærene, oljedirektørene og eierne. Her ryker mange titalls milliarder. Men vi har ingen garantier for at dette vil redde en eneste arbeidsplass i norsk leverandørindustri. Det eneste som er garantert her, er utbytte til aksjonærene, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, i en kommentar.

Hun mener pengene burde gått til tiltak for å framskynde elektrifisering av norsk sokkel, satse på hydrogeninfrastruktur og CO2-lagring og nye skipskontrakter.

– Dette er en oljepakke, det er ingen grønne omstillingstiltak her ennå. Vi vil jobbe for at det skal komme en god, grønn omstillingspakke. Det er det norsk økonomi trenger, sier Kaski.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) avviser at tiltakspakken er en redningspakke for aksjonærer.

– Dette er for å trygge jobber og sørge for at vi tar vare på den unike kompetansen vi har i næringen, så de kan være en del av det grønne skiftet, sier Sanner.

– Den største aksjonæren på norsk sokkel er det norske folk gjennom staten, påpeker statsminister Erna Solberg.

MDG: – Svakt politisk lederskap

Partileder Une Bastholm i Miljøpartiet de Grønne er enig med regjeringen om at myndighetene må redde arbeidsplasser og bedrifter som leverer til oljeselskapene fordi de spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. Hun mener imidlertid at regjeringen nå gjør dette på helt feil måte.

– Jeg mener vi må gjøre det ved å gi dem nye oppdrag som er grønne, ikke ved å subsidiere nye prosjekter i olje og gass med 100 milliarder kroner i en tid der vi står overfor alvorlige klimaendringer. Dette er svakt politisk lederskap av regjeringen, sier Bastholm.

Hun mener i motsetning til regjeringen at tiltakene vil bremse et grønt skifte, i tillegg til å ende opp som et milliardsluk for staten.

– Det kan være positivt at regjeringen varsler en grønn omstillingspakke, men samtidig gir den 100 milliarder kroner i skatteutsettelser til oljebransjen, som betyr mer satsing på olje og høy risiko for feilinvesteringer på skattebetalernes regning.

MDG mener pengene isteden burde gått til en storstilt statlig satsing på havvind, utslippsfrie ferger og skip, og karbonfang- og lagring.

– Ikke mer olje.

Oljenæringen: – Ennå ikke i mål

Støttepakken kommer som svar på en bestilling fra Stortinget der regjeringen ble bedt om å «vurdere ulike virkemidler og fremme forslag som kan stimulere til investeringer i olje- og gassindustrien og i norsk leverandørindustri».

Senterpartiet og Fremskrittspartiet har vært pådrivere for å få gjennom et forslag for skatteutsettelse for næringen, slik regjeringen nå foreslår.

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass har sammen med fagforbundet Industri energi, NHO og LO tidligere sendt brev til regjeringen og bedt om grep for å sikre aktivitet i olje- og gassnæringen.

– Regjeringen har lyttet til oss, men er ennå ikke i mål. Jeg ser ikke bort fra at det trengs noen justeringer for å forsterke tiltakene ytterligere, sier forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim.

Han mener det er mye bra i regjeringens forslag.