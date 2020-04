MDG-politikeren har opplevd å bli kalt stalinist da hun foreslo høyere avgifter på bensin og diesel.

– Selv om det skulle være en ordning som betaler pengene tilbake til folk, med en distriktsprofil. Folk reagerte fordi det er så uvanlig. Det har blitt en del gitte sannheter i det norske samfunn, som at billig bensin og diesel er et elementært frihetsgode. Slike sannheter opphører hvis man forstår at det er snakk om en krise, for da er det noe annet som er mye viktigere, sier hun.

Befolkningsundersøkelser viser at 7 av 10 nordmenn er villige til å redusere eller endre forbruket sitt hvis det betyr at de kutter utslipp, og at de vet at de gjør det.

– Problemet er at det veldig vanskelig for hver og en av oss å vite hva vi skal gjøre og når vi gjør nok, når politikerne ikke er tydelig på hva som er forventet, og ikke bruker skatter og avgifter til å hjelpe oss til å velge det som er mest miljøvennlig. Det er ikke troverdig når Erna Solberg sier at klimaendringene er vår tids største utfordring når vi ikke ser noen tiltak som svarer til alvorlighetsgraden.

Kommende partileder Une Bastholm forventer ikke at folk flest skal gå rundt å tenke på alvoret i klimakrisen hele tiden, eller knytte alle sine hverdagsvalg opp mot hva som er best for klimaet.

– Jeg forventer først og fremst at politikerne gjør det. Det som mangler er at norske politikere følger opp ord med handling.